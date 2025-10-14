Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ δεν κηρύσσει τέλος των μειώσεων επιτοκίων - Σε καλό σημείο η νομισματική πολιτική

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, επανέλαβε από την Ουάσινγκτον ότι η νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και η οικονομία βρίσκονται «σε καλό σημείο», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να δηλώσει πως οι μειώσεις επιτοκίων έχουν ολοκληρωθεί.

Σε συνέντευξη στο CNBC, η Λαγκάρντ σημείωσε ότι η αβεβαιότητα έχει «μειωθεί σημαντικά» μετά την εμπορική συμφωνία Ευρώπης-ΗΠΑ, ενώ οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη εμφανίζονται πλέον πιο ισορροπημένοι και οι πιέσεις στον πληθωρισμό «αρκετά ισορροπημένες».

«Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό, διότι πιστεύω ότι η δουλειά ενός κεντρικού τραπεζίτη δεν τελειώνει ποτέ», τόνισε η Λαγκάρντ ερωτώμενη σχετικά με το αν η νομισματική χαλάρωση έχει ολοκληρωθεί. Παρά τις οκτώ συνεχείς μειώσεις του κόστους δανεισμού σε διάστημα ενός έτους, που έχουν φέρει το επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2%, η ίδια δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν ότι τα τρέχοντα επιτόκια βρίσκονται στο κατάλληλο επίπεδο για την επίτευξη του στόχου πληθωρισμού στο 2%, ακόμα και υπό το βάρος των δασμών που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και της πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία.

Η Λαγκάρντ πρόσθεσε ότι η Τράπεζα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε ενδεχόμενο: «Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε κάθε περίπτωση, γιατί ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την καλή θέση, μπορεί να συμβούν πράγματα».

Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια στάση «ετοιμότητας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών στην πολιτική επιτοκίων, παρά την τρέχουσα αισιοδοξία για την οικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη.