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Χαμηλό δύο εβδομάδων για τις Ευρωαγορές ως αποτέλεσμα των νέων σινοαμερικανικών τριγμών
Χρηματιστήρια
20:11 - 14 Οκτ 2025

Χαμηλό δύο εβδομάδων για τις Ευρωαγορές ως αποτέλεσμα των νέων σινοαμερικανικών τριγμών

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές άγγιξαν χαμηλά δύο εβδομάδων την Τρίτη (14/10), αντιστρέφοντας τη θετική δυναμική των αρχών της εβδομάδας, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για νέο εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε προσωρινά με πτώση 0,4%, περιορίζοντας μέρος των απωλειών νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έκλεισε με ζημιές 0,64% στις 24.231,88 μονάδες, ο βρετανικός FTSE κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά κατά 0,10% στις 9.452,77 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,18% στις 7.919,62 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX ενισχύθηκε κατά 0,22% στις 15.576,00 μονάδες, ο ιταλικός MIB έκλεισε με πτώση 0,22% στις 42.075,66 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημείωσε ήπια κέρδη 0,02% στις 8.228,32 μονάδες.

Οι αγορές βρίσκονται σε ένταση, μετά την απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για νέο κύμα δασμών προς την Κίνα, προκειμένου να "αντισταθμιστούν οικονομικά" οι νέοι ελέγχοι εξαγωγών που επέβαλε το Πεκίνο σε σπάνιες γαίες.

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς σπάνιων γαιών, υλικών κρίσιμων για υψηλή τεχνολογία, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η άμυνα και τα ημιαγωγά.

Ωστόσο, την Κυριακή, ο Τραμπ φάνηκε να υποχωρεί από τη σκληρή του στάση, δηλώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα “θα πάνε καλά”.

Μετά από πρόσφατο ράλι λόγω προσδοκιών για μέτρα στήριξης, η χρηματιστηριακή ανάκαμψη της Κίνας δείχνει σημάδια κόπωσης, καθώς οι νέες εμπορικές εντάσεις απειλούν να υπονομεύσουν την επενδυτική αισιοδοξία.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές του κλάδου αυτοκινήτου έκλεισαν με απώλειες, με τον δείκτη Stoxx Autos να υποχωρεί κατά 2,4%, μετά την είδηση ότι η Michelin αναθεώρησε προς τα κάτω τις ετήσιες προβλέψεις της, επικαλούμενη “περαιτέρω επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.” Οι μετοχές της Michelin υποχώρησαν σχεδόν 9% στο κλείσιμο.

Η εταιρεία δήλωσε ότι, παρά την ετήσια αύξηση των όγκων πωλήσεων το τρίτο τρίμηνο — παρά το “χαοτικό επιχειρηματικό περιβάλλον” και την αβεβαιότητα — τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν από τη δραστηριότητα στη Βόρεια Αμερική. Οι πωλήσεις εκεί μειώθηκαν σχεδόν κατά 10%, με την ανταγωνιστικότητα να πλήττεται από τους δασμούς. Η ασθενέστερη ισοτιμία του δολαρίου ήταν επίσης αρνητικός παράγοντας.

Επιπλέον, η Michelin θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου στις 22 Οκτωβρίου.

Σε σημείωμά της την Τρίτη το πρωί, η Deutsche Bank μείωσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Michelin κατά 16,2%. “Η Michelin μείωσε την πρόβλεψή της για το 2025, όπως αναμενόταν, αλλά η έκταση της μείωσης ήταν γενικά μεγαλύτερη απ’ ό,τι περίμεναν οι αγορές,” ανέφερε ο αναλυτής Christoph Laskawi.

Οι μετοχές εξόρυξης υποχώρησαν επίσης, με τον δείκτη Stoxx Basic Resources να χάνει 1,7%, παρότι ανέκαμψε από κάποιες νωρίτερες απώλειες.

Αντίθετα, η Ericsson ηγήθηκε των κερδών την Τρίτη. Οι μετοχές της ενισχύθηκαν κατά 18%, μετά από αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 191% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 11,3 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,2 δισ. δολάρια).

“Στο τρίτο τρίμηνο, εδραιώσαμε τα περιθώρια κέρδους σε ένα νέο, μακροπρόθεσμο επίπεδο, μετά από ισχυρή επιχειρησιακή εκτέλεση τα τελευταία χρόνια. Οι πωλήσεις στον τομέα Cloud Software και Services αυξήθηκαν κατά 9%, με κινητήριο δύναμη την ανάπτυξη των βασικών δικτύων,” δήλωσε ο CEO Börje Ekholm.

Την ίδια ώρα, η πετρελαϊκή BP επικαιροποίησε τις προβλέψεις της για το τρίτο τρίμηνο, πριν από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις αρχές Νοεμβρίου. Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει “μεταβαλλόμενα στοιχεία μετά από φόρους που σχετίζονται με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων” ύψους έως και 500 εκατ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο. Οι μετοχές της BP υποχώρησαν κατά 1,3% στο κλείσιμο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης εξελίξεις από τις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που διεξάγονται στην Ουάσιγκτον. Το ΔΝΤ αναμένεται να δημοσιεύσει την τελευταία του Έκθεση για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές την Τρίτη.

Οι συνεδριάσεις αυτές συγκεντρώνουν κεντρικούς τραπεζίτες, υπουργούς οικονομικών και ανάπτυξης, στελέχη του ιδιωτικού τομέα, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων παγκόσμιας σημασίας, όπως η παγκόσμια οικονομία, η εξάλειψη της φτώχειας και η οικονομική ανάπτυξη.

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