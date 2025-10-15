ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο τα μάκρο και οι νέες σινοαμερικανικές εντάσεις
Χρηματιστήρια
09:54 - 15 Οκτ 2025

Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο τα μάκρο και οι νέες σινοαμερικανικές εντάσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη (15/10), ακολουθώντας διαφορετική πορεία από τη Wall Street, η οποία σημείωσε πτώση μετά την αναζωπύρωση της εμπορικής διαμάχης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,78% στις 47.682,00 μονάδες, ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε κέρδη 1,12% στις 3.907,19 μονάδες και ο SZSE Component κινήθηκε ανοδικά κατά 1,68% στις 13.111,00 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο Kopsi της Νότιας Κορέας σημείωσε ράλι 2,68% στια 3.657,28 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 1,87% στις 25.918,00 μονάδες και ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με κέρδη 1,03% στις 8.990,90 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη κατηγόρησε την Κίνα ότι δεν αγοράζει σόγια, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως «οικονομικά εχθρική πράξη». Παράλληλα, απείλησε με «αντίποινα», όπως μια ενδεχόμενη απαγόρευση στις εισαγωγές μαγειρικού λαδιού.

«Η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη, και η καλύτερη εξήγηση είναι η τεταμένη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», ανέφερε ο έμπειρος επενδυτής Λούις Ναβελιέ σε σημείωμά του που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων, οι τιμές καταναλωτή στην Κίνα υποχώρησαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, ενώ η αποπληθωριστική τάση στις τιμές παραγωγού συνεχίστηκε, γεγονός που υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της ασθενούς εγχώριας ζήτησης και των εμπορικών εντάσεων στην εμπιστοσύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Τέλος, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη — πτώση μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για μείωση 0,2%, αν και ελαφρώς μικρότερη από τη μείωση 0,4% του Αυγούστου. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1%, λιγότερο από το αναμενόμενο 0,2%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βορίδης - Βάρρας και 21η Απριλίου
Ανεμοδείκτης

Βορίδης - Βάρρας και 21η Απριλίου

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη η υπέρβαση των 2.090 μονάδων για τη βελτίωση της τεχνικής εικόνας
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη η υπέρβαση των 2.090 μονάδων για τη βελτίωση της τεχνικής εικόνας

Γερμανικός Τύπος: Η Τουρκία ενισχύει τη σφαίρα επιρροής της στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Γερμανικός Τύπος: Η Τουρκία ενισχύει τη σφαίρα επιρροής της στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street
Χρηματιστήρια

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%
Χρηματιστήρια

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix
Χρηματιστήρια

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ