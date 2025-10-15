Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο τα μάκρο και οι νέες σινοαμερικανικές εντάσεις

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη (15/10), ακολουθώντας διαφορετική πορεία από τη Wall Street, η οποία σημείωσε πτώση μετά την αναζωπύρωση της εμπορικής διαμάχης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,78% στις 47.682,00 μονάδες, ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε κέρδη 1,12% στις 3.907,19 μονάδες και ο SZSE Component κινήθηκε ανοδικά κατά 1,68% στις 13.111,00 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο Kopsi της Νότιας Κορέας σημείωσε ράλι 2,68% στια 3.657,28 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 1,87% στις 25.918,00 μονάδες και ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με κέρδη 1,03% στις 8.990,90 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη κατηγόρησε την Κίνα ότι δεν αγοράζει σόγια, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως «οικονομικά εχθρική πράξη». Παράλληλα, απείλησε με «αντίποινα», όπως μια ενδεχόμενη απαγόρευση στις εισαγωγές μαγειρικού λαδιού.

«Η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη, και η καλύτερη εξήγηση είναι η τεταμένη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», ανέφερε ο έμπειρος επενδυτής Λούις Ναβελιέ σε σημείωμά του που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων, οι τιμές καταναλωτή στην Κίνα υποχώρησαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, ενώ η αποπληθωριστική τάση στις τιμές παραγωγού συνεχίστηκε, γεγονός που υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της ασθενούς εγχώριας ζήτησης και των εμπορικών εντάσεων στην εμπιστοσύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Τέλος, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη — πτώση μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για μείωση 0,2%, αν και ελαφρώς μικρότερη από τη μείωση 0,4% του Αυγούστου. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1%, λιγότερο από το αναμενόμενο 0,2%.