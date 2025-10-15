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Κλειστά τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης
Ειδήσεις
10:10 - 15 Οκτ 2025

Κλειστά τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης

Reporter.gr Newsroom
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Συγκρούσεις ξέσπασαν την Τρίτη (15/10) μεταξύ πακιστανικών και αφγανικών δυνάμεων σε μια απομακρυσμένη βορειοδυτική παραμεθόρια περιοχή, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Πακιστάν να κατηγορούν τα αφγανικά στρατεύματα για "απρόκλητα πυρά" που απωθήθηκαν.

Όπως μεταδίδει το AP, οι πακιστανικές δυνάμεις απάντησαν, προκαλώντας ζημιές σε αφγανικά άρματα μάχης και στρατιωτικά φυλάκια, σύμφωνα με την τηλεόραση του Πακιστάν και δύο αξιωματούχους ασφαλείας που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να κάνουν δηλώσεις στα μέσα.

Ο Ταχίρ Αχράρ, αναπληρωτής εκπρόσωπος της αστυνομίας στην επαρχία Χοστ του Αφγανιστάν, επιβεβαίωσε τις συγκρούσεις, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα που οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πυρά κατά μήκος των συνόρων τους.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα του Πακιστάν, αφγανικές δυνάμεις και μαχητές των Πακιστανών Ταλιμπάν (TTP) άνοιξαν πυρ από κοινού εναντίον πακιστανικού φυλακίου «χωρίς πρόκληση», προκαλώντας αυτό που τα μέσα χαρακτήρισαν ως «ισχυρή απάντηση» από πακιστανικά στρατεύματα στην περιοχή Κούραμ της επαρχίας Κιμπέρ Παχτούνκβα.

Αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι ο πακιστανικός στρατός κατέστρεψε επίσης μια εκτεταμένη εκπαιδευτική εγκατάσταση των Πακιστανών Ταλιμπάν.

Δεν υπήρξε άμεση δήλωση από τις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού από το Σάββατο, όταν και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά σε πολλές παραμεθόριες περιοχές, με αποτέλεσμα δεκάδες απώλειες και από τις δύο πλευρές.

Κλειστά συνοριακά περάσματα και αλληλοκατηγορίες ανάμεσα σε Ταλιμπάν και Πακιστάν

Παρότι οι συγκρούσεις σταμάτησαν την Κυριακή έπειτα από εκκλήσεις της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, όλα τα συνοριακά περάσματα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν παραμένουν κλειστά.

Το Σαββατοκύριακο, η Καμπούλ ανακοίνωσε ότι έπληξε διάφορα πακιστανικά στρατιωτικά φυλάκια και σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες, ως αντίποινα για επανειλημμένες παραβιάσεις της αφγανικής εδαφικής κυριαρχίας και του εναέριου χώρου. Ο πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε μικρότερο αριθμό απωλειών, δηλώνοντας ότι έχασε 23 στρατιώτες και σκότωσε περισσότερους από 200 «Ταλιμπάν και σχετιζόμενους τρομοκράτες» στα ανταποδοτικά πυρά κατά μήκος των συνόρων.

Η ένταση παραμένει υψηλή από την περασμένη εβδομάδα, όταν η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν για αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ και σε μια αγορά στα ανατολικά της χώρας. Το Πακιστάν απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ωστόσο, το Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν επιδρομές εντός του αφγανικού εδάφους, δηλώνοντας ότι στοχεύει κρησφύγετα των Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP), μιας ομάδας που είναι ξεχωριστή αλλά συμμάχος με τους Αφγανούς Ταλιμπάν.

Το Πακιστάν κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο στην ομάδα αυτή, η οποία έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες θανατηφόρες επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος. Η Καμπούλ απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπει τη χρήση του εδάφους της για επιθέσεις εναντίον άλλων χωρών.

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