Οι εξελίξεις πίσω από τη διήμερη πτώση (ΓΔ -2,5% στην εβδομάδα)

Έντονος ο προβληματισμός στην αγορά μετά την χθεσινή συνεδρίαση, με τον ΓΔ να χάνει τις μηνιαίες στηρίξεις και να κλείνει στις 2056 -1,45% με τζίρο πολύ υψηλό στα 320 εκατ. ευρώ.

Αφορμή της δεύτερης συνεχόμενης πτωτικής συνεδρίασης οι δεύτερες σκέψεις για την συμφωνία ΟΠΑΠ – Allwyn με τους αναλυτές να εστιάζουν σε σημεία, όπως η μεγαλύτερη αποτίμηση – σε επίπεδο ebitda – της Allwyn (13.3x vs 9x) , ο σημαντικά υψηλότερος δανεισμός των εταιριών εκτός ΟΠΑΠ, ο περιορισμός των δικαιωμάτων μειοψηφίας αλλά κυριότερα το πιθανό τέλος εποχής για τον ΟΠΑΠ ως βασικό dividend play.

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν τους επενδυτές σε διόρθωση του οργανισμού με απώλειες -7% και με περισσότερα από 4 εκ. τεμάχια να αλλάζουν χέρια καλύπτοντας περίπου το 25% του ημερήσιου συνολικού τζίρου, με το κλείσιμο σε χαμηλό διμήνου και με την διοίκηση να οργανώνει άμεσα (για σήμερα το μεσημέρι) συνάντηση με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές για να εξηγήσει τα του deal.

Ελάχιστες οι μετοχές που ξεχώρισαν στην χθεσινή δύσκολη συνεδρίαση με το ΔΑΑ +1,7% ίσως σε ένα βαθμό ως μετοχή αντικατάστασης για επενδυτές που προσδοκούν σε υψηλές μερισματικές αποδόσεις, θετικά και Optima, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΛΑΜΔΑ και ΤΙΤΑΝ.

Εντεινόμενες πιέσεις – σε νέο χαμηλό μετά την εισαγωγή στο Λονδίνο – για την Metlen -2.6% σε μια δύσκολη συγκυρία για την εισηγμένη, με τους επενδυτές να αναμένουν και την νέα οργανωτική δομή αλλά και την μετοχική αντίδραση στο -22% από τα υψηλά του Αυγούστου.

Σε επιχειρηματικές εξελίξεις η ΔΕΗ θα τιμολογήσει σήμερα το νέο πράσινο ομόλογο 5ετούς διάρκειας και ύψους 775 εκ. ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και η 19η Νοεμβρίου ως ημέρα ανακοινώσεων του νέου 4ετούς business plan.

H EΥΡΩΒ ανακοίνωσε ως ημέρα αποτελεσμάτων ενεαμήνου την 30η Οκτωβρίου ενώ όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 6η δόση του ΤΑΑ προς την χώρα ύψους 2,4 δις ευρώ.

Χαμηλότερες οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα αναφορικά με το ΑΕΠ 2025 & 2026 στα επίπεδα του 2% (από 2,2% και 2,4% που προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση).

Συνολικά η διήμερη πτώση (ΓΔ -2,5% στην εβδομάδα) έχει φέρει σε τεχνικά δύσκολη θέση για άλλη μια φορά την αγορά, με απαραίτητη την αντίδραση σε επίπεδα υψηλότερα των 2070 μονάδων για να επανέλθει η ηρεμία σε επενδυτές και διαχειριστές.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης