Φάμελλος για κόμμα Τσίπρα: Συνεργασία της Αριστεράς - Δεν έχουμε «κομματικό εγωισμό» όπως ο Ανδρουλάκης

Την πρώτη του τοποθέτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που «δεν είναι απλή» και τόνισε την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει την πολιτική του παρουσία.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο OPEN, ο κ. Φάμελλος αποκάλυψε ότι δεν υπήρξε καμία συνεννόηση ή ενημέρωση εκ μέρους του πρώην πρωθυπουργού για την ανακοίνωσή του.

«Με πήρε τηλέφωνο μισή ώρα πριν την ανακοίνωση. Δεν ήταν το σχέδιο που είχαμε ψηφίσει στην Κεντρική Επιτροπή, δύο ημέρες νωρίτερα», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «παράλληλες διαδρομές» μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του νέου πολιτικού εγχειρήματος Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε ωστόσο να διευκρινίσει ότι δεν αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα ως πολιτικό αντίπαλο, επισημαίνοντας ότι «ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποτελέσει καταλύτη αλλαγών», ενώ συμπλήρωσε:

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος έχει περάσει δύο δύσκολες διασπάσεις, όμως τους τελευταίους έντεκα μήνες έχει κάνει μια μεγάλη αλλαγή. Πιστεύω στην ανάγκη να μείνει όρθιος ο ΣΥΡΙΖΑ και να συμβάλει στη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων».

Κριτική στο ΠΑΣΟΚ και κάλεσμα για συνεργασία

Αναφερόμενος στη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην πρόταση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, ο κ. Φάμελλος άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για «κομματικό εγωισμό».

«Εμείς δεν έχουμε κομματικό εγωισμό όπως ο Ανδρουλάκης. Η πρόταση για κοινή δράση είναι διατυπωμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό», ανέφερε.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι είχε καλέσει ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας να δηλώσουν κοινή στάση κατά του εργασιακού νομοσχεδίου, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει απάντηση. «Η κοινή στάση στη Βουλή θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα για συνεργασία», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε σχόλια για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πιθανώς δεν επιθυμούν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος τόνισε με νόημα: «Αν θέλουν να ψάξουν δικαιολογίες στο ΠΑΣΟΚ, ας το κάνουν. Όμως η χώρα δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο».

Η Νέα Αριστερά θα μπορούσε να είναι ξανά μαζί μας

Αναφερόμενος τέλος στη Νέα Αριστερά, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί τη συγκεκριμένη πολιτική δύναμη προνομιακό συνομιλητή, μαζί με το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν υπάρχει λόγος η Νέα Αριστερά να μην είναι ξανά μαζί μας στην ίδια Κοινοβουλευτική Ομάδα», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης.