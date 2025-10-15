Μιράν (Fed): Το εμπορικό «αδιέξοδο» με την Κίνα εντείνει την ανάγκη μείωσης των επιτοκίων

Ο κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στίβεν Μιράν, τόνισε ότι το πρόσφατο αδιέξοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας δημιουργεί νέους κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές και καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη μείωσης των επιτοκίων.

Μιλώντας στο CNBC, ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Fed υπογράμμισε ότι η απόφαση της Κίνας να περιορίσει την πρόσβαση σε σπάνια μέταλλα αποτελεί απειλή, προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με επιβολή δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές. Ο Μιράν επισήμανε ότι η εμπορική διαμάχη αυξάνει την αβεβαιότητα σε μια χρονιά που ήδη χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα.

«Λειτουργούσα με την υπόθεση ότι η αβεβαιότητα είχε διαλυθεί και, ως εκ τούτου, αισθανόμουν πιο αισιόδοξος για ορισμένες πτυχές των προοπτικών ανάπτυξης. Τώρα, ενδεχομένως, αυτό αλλάζει, επειδή οι Κινέζοι αθετούν συμφωνίες που είχαν ήδη συναφθεί», ανέφερε στο CNBC. «Επομένως, πιστεύω ότι είναι καθήκον μας ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να σκεφτούμε την εισαγωγή ενός νέου κινδύνου ουράς».

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Μιράν δήλωσε ότι η κατάσταση τον πείθει ακόμη περισσότερο ότι η Fed πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις των επιτοκίων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Fed, που ξεκίνησε μόλις πριν από ένα μήνα και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο, ο Μιράν έχει προτείνει πρόσθετη μείωση κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες, πέραν της μείωσης 0,25 ποσοστιαίων μονάδων που ενέκρινε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς το Σεπτέμβριο.

«Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η πολιτική μας είναι αρκετά περιοριστική και αυτό μας καθιστά ευάλωτους σε κλυδωνισμούς. Αν η οικονομία υποστεί κλυδωνισμό όταν η πολιτική είναι πολύ περιοριστική, η οικονομία θα αντιδράσει διαφορετικά από ό,τι αν η πολιτική δεν ήταν τόσο περιοριστική», εξήγησε. «Πιστεύω ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό τώρα από ό,τι πριν από μια εβδομάδα να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια πιο ουδέτερη στάση».

Η Fed, στην οποία ο Μιράν έχει δικαίωμα ψήφου ως κυβερνήτης, θα συνεδριάσει ξανά στις 28-29 Οκτωβρίου, αναμένοντας να εγκρίνει νέα μείωση κατά ένα τέταρτο του σημείου.