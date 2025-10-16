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Γερμανία: Νέοι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί ενόψει διεργασιών για θέσπιση υποχρεωτικής στράτευσης
Ειδήσεις
16:22 - 16 Οκτ 2025

Γερμανία: Νέοι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί ενόψει διεργασιών για θέσπιση υποχρεωτικής στράτευσης

Reporter.gr Newsroom
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Η κλιμάκωση της ρωσικής απειλής και οι ελλείψεις στον γερμανικό στρατό δεν φαίνεται να αρκούν για να επιτευχθεί συμφωνία ως προς το μοντέλο στρατιωτικής θητείας στη Γερμανία.

«Η Γερμανία δεν απειλεί, αλλά απειλείται» και μάλιστα «αυτή που απειλεί τη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ είναι η Ρωσία». Με αυτά τα λόγια ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για άλλη μια φορά από το βήμα της γερμανικής βουλής θέλησε να δώσει το περίγραμμα της κατάστασης ασφαλείας, όπως μεταδίδει η DW.

Η μέρα είναι κρίσιμη για τα κόμματα της συγκυβέρνησης, Χριστιανική Ένωση και Σοσιαλδημοκράτες, που δεν στέλνουν πάντως μήνυμα συμπόρευσης, τουλάχιστον ως προς το μείζον για τη Γερμανία θέμα του μοντέλου στρατιωτικής θητείας. Σήμερα τίθεται στην ολομέλεια για μια πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο για τη νέα στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, με τη σφραγίδα του δημοφιλέστερου Γερμανού πολιτικού, του Σοσιαλδημοκράτη υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Η Γερμανία χρειάζεται άμεσα 60.000 στρατιώτες για να καλύψει τις νατοϊκές ανάγκες, διαμηνύει ο Μπόρις Πιστόριους. Η πρόταση Πιστόριους προβλέπει ένα εθελοντικό μοντέλο στράτευσης, βάσει όμως ενός υποχρεωτικού ερωτηματολογίου που θα αποστέλλεται σε όλους τους νέους σε ηλικία στράτευσης και δυνητικά και σε γυναίκες.

Αυτό που προτείνει τώρα η Χριστιανική Ένωση και στο οποίο διαφωνεί επί της αρχής ο Μπόρις Πιστόριους είναι η εισαγωγή υποχρεωτικής κλήρωσης, εάν δεν συγκεκτρωθεί επαρκής αριθμός νεοσύλλεκτων σε εθελοντική βάση.

Σταϊνμάιερ: «Συμφωνήστε άμεσα»

Ήδη εξαιτίας των διαφωνιών στους κόλπους της κυβέρνησης αναβλήθηκε συνέντευξη Τύπου που επρόκειτο να δώσουν αυτή την εβδομάδα οι συγκυβερνώντες πριν από την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου στη βουλή, κάτι που σχολιάστηκε έντονα από την αντιπολίτευση ως δείγμα τριγμών στο κυβερνητικό πεδίο.

Ως προς τον ίδιο τον Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι η εθελοντική βάση δεν επαρκεί προς το παρόν για να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Αρκετά στελέχη της Χριστιανικής Ένωσης τάσσονται επίσης υπέρ μιας «καθαρής» επαναφοράς της υποχρεωτικής στράτευσης στη Γερμανία – που είχε καταργηθεί το 2011 από την Άνγκελα Μέρκελ.

Την ίδια ώρα, βάσει δημοσκοπήσεων, η συντριπτική πλειονότητα των νέων στη Γερμανία είναι επιφυλακτικοί έως αρνητικοί στην επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας (σύμφωνα μάλιστα με την YouGov το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 65%), γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τις αποφάσεις στη Γερμανία για το θέμα.

Οι διαφωνίες των τελευταίων ημερών πάντως προκάλεσαν ακόμα και την παρέμβαση του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Bάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος μιλώντας στο δίκτυο SWR εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο το σύστημα της κλήρωσης για την επιλογή των νεοσύλλεκτων θα είναι βιώσιμο, καλώντας τα κόμματα της κυβέρνησης να επιλύσουν άμεσα το ζήτημα και επιρρίπτοντάς τους όμως συγχρόνως «επικοινωνιακά λάθη».

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