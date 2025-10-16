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Μίραν (Fed): Χρειάζεται μια επιθετική μείωση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στο τέλος Οκτωβρίου
Ειδήσεις
16:19 - 16 Οκτ 2025

Μίραν (Fed): Χρειάζεται μια επιθετική μείωση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στο τέλος Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Στίβεν Μίραν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), δήλωσε σήμερα 16/10 ότι θα υποστηρίξει μια πιο επιθετική μείωση των επιτοκίων, κατά 50 μονάδες βάσης, στη συνεδρίαση της Fed που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Οκτωβρίου.

Ο Μίραν εξήγησε ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει κινδύνους από τις εμπορικές εντάσεις και τη γενικότερη παγκόσμια αβεβαιότητα, οι οποίες, όπως είπε, ενισχύουν τις πιέσεις στην ανάπτυξη και απαιτούν πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

«Αν η νομισματική πολιτική παραμείνει τόσο περιοριστική όσο είναι σήμερα και υπάρξει κάποιο σοκ, όπως αυτό από τους δασμούς, οι αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία θα είναι σημαντικά μεγαλύτερες», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Fox Business.

Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης σημείωσε ότι στηρίζει μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, όπως είχε υποστηρίξει και στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ωστόσο εκτίμησε ότι η πλειοψηφία του Συμβουλίου θα προτιμήσει μια πιο συγκρατημένη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, αντίστοιχη με την προηγούμενη απόφαση.

«Πιστεύω ότι συνολικά οδεύουμε προς τρεις μειώσεις των επιτοκίων, κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία, μέσα στο έτος», ανέφερε ο Μίραν, υπογραμμίζοντας ότι η σταδιακή χαλάρωση είναι αναγκαία για να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα χωρίς να διακινδυνευθεί η σταθερότητα των τιμών.

Οι δηλώσεις του Στίβεν Μίραν έρχονται σε μια περίοδο που η Fed δέχεται πιέσεις από την αγορά και τον επιχειρηματικό κόσμο να προχωρήσει πιο γρήγορα σε μειώσεις επιτοκίων, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις αποκλιμακώνονται και η ανάπτυξη δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επερχόμενη συνεδρίαση στα τέλη Οκτωβρίου θα είναι καθοριστική για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, καθώς η Fed καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας και στον κίνδυνο υπερβολικής χαλάρωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 16:26
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