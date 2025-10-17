ΗΠΑ και Βραζιλία σχεδιάζουν συνάντηση Τραμπ - Λούλα μετά από εποικοδομητικές συνομιλίες

Η Ουάσιγκτον και η Μπραζίλια ετοιμάζονται για μια νέα φάση διμερών σχέσεων, καθώς Αμερικανοί και Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν την Πέμπτη εμπορικές συνομιλίες που και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν «εποικοδομητικές» και «θετικές».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας των συνομιλιών, οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για τον προγραμματισμό μιας συνάντησης ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, «το συντομότερο δυνατό».

Η δήλωση δεν προσδιόρισε ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ωστόσο υπογράμμισε τη «βούληση και των δύο πλευρών να ενισχύσουν τη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, της πράσινης μετάβασης και της περιφερειακής ασφάλειας».

Η ανακοίνωση φέρει τις υπογραφές το Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, και του Υπουργού Εξωτερικών της Βραζιλίας, Μάουρο Βιέιρα.

Η επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Λούλα αναμένεται να επικεντρωθεί στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του δυτικού ημισφαιρίου, αλλά και στη συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη Λατινική Αμερική.

Η πιθανότητα ενός τέτοιου τετ-α-τετ θεωρείται σημαντική, καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ–Βραζιλίας πέρασαν από περιόδους έντασης τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε ζητήματα περιβάλλοντος, εμπορίου και γεωπολιτικής στάσης έναντι της Κίνας.