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Πιερρακάκης: Η ψηφιοποίηση καταλύτης για την ανάπτυξη και τη διαφάνεια
Πολιτική
10:08 - 17 Οκτ 2025

Πιερρακάκης: Η ψηφιοποίηση καταλύτης για την ανάπτυξη και τη διαφάνεια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσκλήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει ως ομιλητής σε υψηλού επιπέδου πάνελ με θέμα «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη», προκειμένου να παρουσιάσει τη μεταρρυθμιστική εμπειρία της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και του φορολογικού συστήματος.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας Jurgen Ligi και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Λιβάνου Kamal Shehadi, με συντονίστρια την Ela Dabla-Norris, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ.

Ο κ. Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας το ελληνικό μοντέλο ψηφιακής μεταρρύθμισης, τόνισε ότι η ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος έχει αποδειχθεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.

«Πριν από δέκα χρόνια, ο τίτλος στη χώρα μας ήταν ότι η φοροδιαφυγή είναι παντού. Σήμερα η Ελλάδα παρουσιάζει πλεονάσματα, το δημόσιο χρέος μειώνεται και η φοροδιαφυγή έχει περιοριστεί σημαντικά. Όταν η ψηφιακή πολιτική εφαρμόζεται σωστά, δημιουργεί μια ισχυρή θετική δύναμη για την οικονομία και την κοινωνία», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι η πρόοδος αυτή δεν αφορά μόνο την οικονομική αποτελεσματικότητα, αλλά αλλάζει ριζικά τη σχέση των πολιτών με το κράτος.

«Η εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη. Οι πολίτες δεν περιμένουν απλώς στρατηγικές – περιμένουν αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ψηφιακή μετάβαση ως ευρωπαϊκή πρόκληση και ευκαιρία

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική εμπειρία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό όραμα για την ψηφιακή ενοποίηση, που θα επιτρέπει τη διασύνδεση των δημόσιων υπηρεσιών όλων των κρατών-μελών.

«Ο στόχος δεν είναι να έχουμε 27 αποτελεσματικές αγορές στην Ευρώπη, αλλά μία ενιαία και αποδοτική αγορά. Πρέπει να γίνουμε ουσιαστικά “Εσθονία σε όλη την Ευρώπη”, με πλήρως διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες – από τα φορολογικά και τα τελωνεία έως τα συνταξιοδοτικά και τα κοινωνικά συστήματα».

Τόνισε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση στην ψηφιακή διακυβέρνηση είναι προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ΕΕ στο διεθνές περιβάλλον.

«Η επιτυχία θα μετρηθεί από το πόσο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου ευρωπαϊκού ψηφιακού χώρου, όπου οι πολίτες θα μπορούν να εργάζονται, να ασφαλίζονται και να μετακινούνται ελεύθερα, έχοντας πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες σε όποια χώρα κι αν βρίσκονται».

Κλείνοντας την, ο Υπουργός επεσήμανε ότι τα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης πρέπει να αποκτήσουν την ταχύτητα και την ευελιξία της τεχνολογικής προόδου. «Πρέπει να αφήσουμε πίσω το θεσμικό “λογισμικό” του προηγούμενου αιώνα και να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται – όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, ή τουλάχιστον όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Αυτός είναι ο στόχος».

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