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Πτώση στις ασιατικές αγορές αλλά ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για τον Kopsi της Νότιας Κορέας
Χρηματιστήρια
09:56 - 17 Οκτ 2025

Πτώση στις ασιατικές αγορές αλλά ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για τον Kopsi της Νότιας Κορέας

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή (17/10), καθώς οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, κόντρα στις ευρύτερες απώλειες στις ασιατικές αγορές.

Συγκεκριμένα, ο Kospi άγγιξε ενδοσυνεδριακά υψηλό 3.794,87 προτού χάσει τα αρχικά του κέρδη και κινηθεί κοντά στο μηδέν. Αντίθετα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,67%.

Οι υπόλοιπες αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν πτωτικά, ακολουθώντας τις απώλειες της Wall Street, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τον τραπεζικό τομέα και τις εμπορικές εντάσεις.

Οι μετοχές περιφερειακών τραπεζών και της επενδυτικής τράπεζας Jefferies κατρακύλησαν την Πέμπτη στις ΗΠΑ, καθώς εντάθηκαν οι φόβοι για «κόκκινα δάνεια» που ενδεχομένως κρύβονται στον αμερικανικό τραπεζικό κλάδο.

Κινήσεις δεικτών στην Ασία:

S&P/ASX 200 (Αυστραλία): 8.995,30 (-0,81%)

Hang Seng Index (Χονγκ Κονγκ): 25.305,50 (-2,28%)

KOSPI (Ν. Κορέα): 3.748,89 (+0,01%)

Nikkei 225 (Ιαπωνία): 47.565,50 (-1,48%)

NIFTY 50 (Ινδία): 25.757,35 (+0,67%)

SZSE Component (Κίνα): 12.702,98 (-2,94%)

CSI 300 (Κίνα): 3.386,30 (-2,05%)

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. υποχώρησαν κατά 2,36% την Παρασκευή, κλείνοντας στα 1.450 νέα δολάρια Ταϊβάν (47,28 δολάρια ΗΠΑ). Η «βαριά» του κλάδου των chips ανακοίνωσε κέρδη καλύτερα των αναμενόμενων για το τρίτο τρίμηνο, αφού η αγορά της Ταϊβάν είχε κλείσει την Πέμπτη.

Αξιοσημείωτη ήταν και η πτώση άνω του 3% στη μετοχή της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας BYD, μετά την κατάθεση σχεδίου στη ρυθμιστική αρχή της Κίνας για τη μεγαλύτερη ανάκληση οχημάτων της (περίπου 115.000), λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων και ζητημάτων με τις μπαταρίες.

Τέλος, οι εξαγωγές αγαθών (χωρίς πετρέλαιο) της Σιγκαπούρης σημείωσαν εντυπωσιακή ανάκαμψη τον Σεπτέμβριο, αυξανόμενες κατά 6,9% σε ετήσια βάση — πολύ καλύτερα από την εκτίμηση για πτώση 2,1% και σε αντίθεση με την πτώση 11,3% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο.

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