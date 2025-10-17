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Νέο ΔΣ στο ITS Hellas: Στρατηγικός σχεδιασμός για τις μεταφορές του αύριο
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09:57 - 17 Οκτ 2025

Νέο ΔΣ στο ITS Hellas: Στρατηγικός σχεδιασμός για τις μεταφορές του αύριο

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Σε νέα πορεία μπαίνει ο Εθνικός Οργανισμός για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, ITS Hellas, μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη Γενική Συνέλευση της 16ης Σεπτεμβρίου 2025. Με συμμετοχή από κορυφαίους εκπροσώπους της επιστημονικής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, η Συνέλευση αυτή αποτέλεσε κομβικό σημείο για τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και του ρόλου του Οργανισμού στην εθνική και διεθνή σκηνή.

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, σηματοδότησε την έναρξη της νέας θητείας με έμφαση στη στρατηγική οργάνωση, τη στοχοθεσία και την ενίσχυση της παρουσίας του ITS Hellas στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας, των ευφυών συστημάτων μεταφοράς και της καινοτομίας.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: Γέφυρα μεταξύ επιστήμης, αγοράς και καινοτομίας
Στο τιμόνι του Οργανισμού βρίσκεται πλέον ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και Πρόεδρος του ERTICO – ITS Europe, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων ευφυών μεταφορών, βιώσιμης κινητικότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δίπλα του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από κορυφαία στελέχη που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του οικοσυστήματος των μεταφορών:

  • Αντιπρόεδρος Α’: Κωνσταντίνος Χανιώτης, CEO της TELENAVIS, με πολυετή εμπειρία στις τεχνολογίες γεωπληροφορικής και λύσεις τηλεματικής στον ιδιωτικό τομέα.
  • Αντιπρόεδρος – Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Θέματα: Γεώργιος Στεφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, με διακεκριμένη πορεία στην έρευνα και τη σύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την καινοτομία στις μεταφορές.
  • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ζήκος, Διευθύνων Σύμβουλος της iLink Νέες Τεχνολογίες Ο.Ε., με ισχυρή παρουσία στον χώρο των τεχνολογικών λύσεων για τις υποδομές, την κινητικότητα και τα logistics.
  • Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Κοτσάς, στέλεχος της SALFO, με εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων και στη σύνδεση του τεχνικού κόσμου με τον δημόσιο τομέα.
  • Ταμίας: Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, Ερευνητής Α’ στο ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, με επιστημονικό έργο στο πεδίο της αξιολόγησης και μοντελοποίησης συστημάτων μεταφορών.
  • Μέλος: Βασίλης Μιζάρας, εκπρόσωπος της DeepTraffic, φέρνει μια νέα προοπτική στην αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης στις μεταφορές.
  • Μέλος: Απόστολος Μπιζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της TREDIT SA, με μεγάλη εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων για τις μεταφορές.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επιλογή του ITS Hellas να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ επιστημονικής γνώσης, τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικής εφαρμογής, στοιχείο-κλειδί για την ανάπτυξη του τομέα στην Ελλάδα.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την εκτίμησή του για τη συνολική συνεισφορά του απερχόμενου ΔΣ και της προηγούμενης Προέδρου, Δρ. Γεωργίας Αϋφαντοπούλου, πάνω στο έργο των οποίων θα συνεχίσει να χτίζει, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη και ενδυνάμωση του ITS Hellas.

Στρατηγικός σχεδιασμός: Τα επόμενα βήματα Κατά την πρώτη συνεδρίαση, τέθηκαν οι βασικοί άξονες στρατηγικής για τη νέα περίοδο:

  • Ανάπτυξη του οργανισμού με ενίσχυση της βάσης μελών και ενεργοποίηση νέων δυνάμεων από την έρευνα και την αγορά.
  • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως τα ITS Nationals, και ουσιαστικός ρόλος σε διεθνείς εξελίξεις.
  • Ενίσχυση της σχέσης με τα συναρμόδια Υπουργεία, σε ρόλο στρατηγικού εταίρου και συμβούλου πολιτικής.
  • Ενίσχυση της σύνδεσης του ακαδημαϊκού χώρου με την καινοτομία, μέσω συνεργειών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και την αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας στην αγορά.
  • Δημιουργία Θεματικών Ομάδων Έργου, με στόχο την εξειδίκευση και παραγωγή προτάσεων και δράσεων.
  • Αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας, με νέο διαδικτυακό περιβάλλον και στοχευμένη επικοινωνία.
  • Διοργάνωση workshops, συνεδρίων και δράσεων δικτύωσης, με έμφαση στη σύνδεση με τα μέλη και την κοινωνία.

Το ITS Hellas εισέρχεται σε μία νέα εποχή ανανέωσης, με στρατηγικό όραμα, ισχυρή σύνθεση και διάθεση για ουσιαστική παρέμβαση στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας. Με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, τη διαλειτουργικότητα και την μεταφορά γνώσης, ο Οργανισμός φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο σύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηματικής εφαρμογής. Στοχεύει να ενισχύσει την συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και την βιομηχανία ώστε η επιστημονική αριστεία να μεταφράζεται σε πρακτικές λύσεις που βελτιώνουν την κινητικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. Το ITS Hellas παραμένει σημείο αναφοράς για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς.

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