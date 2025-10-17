Βουκουρέστι: Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από έκρηξη σε πολυκατοικία

Μία ισχυρή έκρηξη δημιούργησε σοβαρές ζημιές σε δύο ορόφους πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας την Παρασκευή (17/10), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα και να τραυματιστούν τουλάχιστον 13, σύμφωνα με τις αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον πέμπτο και έκτο όροφο της οκταώροφης πολυκατοικίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης του Βουκουρεστίου. Περισσότερα από δώδεκα οχήματα άμεσης επέμβασης —συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστικών οχημάτων και τεσσάρων κινητών μονάδων εντατικής θεραπείας— έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, στη λεωφόρο Calea Rahovei, στον Τομέα 5 της πόλης.

Η αιτία της φονικής έκρηξης δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, ωστόσο οι αρχές δήλωσαν ότι η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή διακόπηκε προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας ανέφερε ότι τα θύματα φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκαύματα.

Αργότερα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι ένα άτομο εντοπίστηκε νεκρό κάτω από μία πλάκα σκυροδέματος στον έκτο όροφο του κτιρίου. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας.

Όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν και οι διασώστες πραγματοποίησαν έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Μαθητές και εκπαιδευτικοί γειτονικού σχολείου επίσης απομακρύνθηκαν προληπτικά, σύμφωνα με τη Σχολική Επιθεώρηση του Βουκουρεστίου.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές έκτακτης ανάγκης δείχνει τις προσόψεις των γωνιακών διαμερισμάτων σε δύο ορόφους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την έκρηξη, ενώ φαίνεται ότι η ισχύς της προκάλεσε επίσης θραύση παραθύρων σε γειτονικά διαμερίσματα. Συντρίμμια ήταν διάσπαρτα στον δρόμο.

«Μετά την έκρηξη, επηρεάστηκε και ένα γειτονικό κτίριο, στο οποίο παρατηρήθηκαν αποκολλημένα στοιχεία της πρόσοψης», ανέφεραν οι αρχές σε σχετική ανακοίνωση.