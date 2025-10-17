ΔΝΤ: Οι συζητήσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα είναι χρονοβόρες

Ο διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρώπη, Alfred Kammer, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας για ένα νέο τετραετές πρόγραμμα δανειοδότησης με τον οργανισμό θα απαιτήσουν χρόνο για να ολοκληρωθούν.

Όπως ανέφερε, «οι συζητήσεις προχωρούν και συνεχίστηκαν και αυτήν την εβδομάδα, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία που θα χρειαστεί αρκετό χρόνο, και αυτή είναι μόλις η αρχή».

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του Kammer έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Το ΔΝΤ είχε ανακοινώσει την Τετάρτη (15/10) ότι η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επικεφαλής του οργανισμού, σκοπεύει να επισκεφτεί την Ουκρανία για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2023, αν και η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει καθοριστεί ακόμα, σύμφωνα με το Reuters.