Βρετανία: Σχεδιάζεται μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο στον προϋπολογισμό και περικοπές δαπανών

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, έστειλε σαφές μήνυμα ότι προτίθεται να ενισχύσει το περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο στον επερχόμενο προϋπολογισμό, για να σταθεροποιήσει τα δημοσιονομικά, παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής της στην Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή της στο Bloomberg TV την Παρασκευή, η Ριβς ανέφερε ότι η αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου κατά 9,9 δισ. στερλίνες (13,3 δισ. δολ.) που είχε αφήσει στον προϋπολογισμό της άνοιξης τον Μάρτιο, θα μπορούσε να βοηθήσει στην «απορρόφηση των κραδασμών» σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής.

Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε «συμβιβασμούς», καθώς για να αυξηθεί το περιθώριο θα έπρεπε να υπάρξουν αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών. Η Ριβς αντιμετωπίζει ήδη μια δύσκολη κατάσταση λόγω των αναμενόμενων υποβαθμίσεων των προβλέψεων ανάπτυξης από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, των υψηλότερων επιτοκίων δανεισμού και των πολιτικών ανατροπών νωρίτερα μέσα στο έτος, που έχουν επηρεάσει αρνητικά τα σχέδιά της.

Στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ, η Ριβς εξήγησε ότι το να προχωρήσει πέρα από την απλή αποκατάσταση του δημοσιονομικού περιθωρίου, θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου από τις διεθνείς αναταράξεις που προέρχονται από τη σύγκρουση στη Γάζα, τα αυξανόμενα εμπορικά εμπόδια και την ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία.

«Σε έναν τόσο ασταθή κόσμο, το να έχεις λίγο μεγαλύτερο περιθώριο μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση των κραδασμών», είπε. «Προφανώς, περισσότερο περιθώριο θα ήταν καλό, αλλά υπάρχουν πάντα συμβιβασμοί, γιατί για να χτιστεί περισσότερο περιθώριο, θα πρέπει να αυξηθούν οι φόροι ή να μειωθούν οι δαπάνες.»

Πολλοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ίσως χρειαστεί να αυξήσει τους φόρους κατά πάνω από 20 δισ. στερλίνες στις 26 Νοεμβρίου για να καλύψει τις επιπτώσεις της επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης από την άνοιξη. Το ιστορικά περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο αφήνει την Ριβς ευάλωτη σε μικρές αλλαγές στις προβλέψεις ανάπτυξης και στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών αγορών.

Το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR) αναμένεται να παραδώσει τις νέες του προβλέψεις την επόμενη εβδομάδα, προσφέροντας περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνέπειες των πρόσφατων κινήσεων στις αγορές. Αν και το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί απότομα τις τελευταίες εβδομάδες, οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένονται από την υποβάθμιση των προβλέψεων του OBR.

Στη συνέντευξη στο Bloomberg, η Ριβς ουσιαστικά επιβεβαίωσε την αναμενόμενη υποβάθμιση, επισημαίνοντας ότι το OBR χρησιμοποιεί «παλαιότερες επιδόσεις παραγωγικότητας για να προβλέψει το μέλλον». Ανέφερε ότι είναι «δική της ευθύνη» να προσπαθήσει να ξεπεράσει αυτές τις προσδοκίες.

Για να καλύψει το δημοσιονομικό έλλειμμα, η Ριβς σχεδιάζει να αυξήσει τους φόρους στους πιο εύπορους. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα, όσοι έχουν «τις ευρύτερες πλάτες» πρέπει να πληρώσουν το «δίκαιο μερίδιό» τους. Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι ακίνητα και συντάξεις θα είναι πιθανώς στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα μαζικές αναλήψεις από συνταξιοδοτικά ταμεία.

Τραπεζίτες που συμμετείχαν στις συναντήσεις του Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών (IIF) εξέφρασαν ανησυχίες για έναν πιθανό νέο φόρο στις τράπεζες, μια πρόταση που εξετάζουν βρετανικά think tanks. Ο Ρικ Χέιθορνγουεϊτ, πρόεδρος της NatWest Group Plc, δήλωσε ότι μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε τη «σταθερότητα και προβλεψιμότητα» που υποστηρίζουν την κυβερνητική αναπτυξιακή στρατηγική. Ο Τζορτζ Μπρίτζες από τη Santander δήλωσε ότι «δεν ενισχύεις την οικονομία αποδυναμώνοντας τις τράπεζες».

Η Ριβς αφήνει να εννοηθεί ότι προτιμά να μην επιβάλει νέο φόρο στις τράπεζες, αναγνωρίζοντας ότι η φορολογία των τραπεζών είναι ήδη υψηλή και ότι επιθυμεί να διατηρήσει ένα «ανταγωνιστικό περιβάλλον» για τον κλάδο. Ωστόσο, η πίεση από το ευρύτερο Εργατικό Κόμμα για την επιβολή ενός νέου φόρου στις τράπεζες παραμένει.

Η Ριβς έδωσε επίσης ελπίδες στον ιδιωτικό τομέα, λέγοντας ότι δεν θα επαναληφθεί η περσινή αύξηση φόρων ύψους 26 δισ. για τις επιχειρήσεις, η οποία είχε αρνητικές συνέπειες, αυξάνοντας τον πληθωρισμό, περιορίζοντας τις επενδύσεις, μειώνοντας τις θέσεις εργασίας και εξοργίζοντας τις επιχειρήσεις.

Η Ριβς υπογράμμισε ότι θέλει να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να παραμείνουν στη Βρετανία, προσδιορίζοντας τον προϋπολογισμό ως έναν «προϋπολογισμό υπέρ της ανάπτυξης» που θα διατηρήσει τη χώρα ως εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση.

Όσον αφορά τις περικοπές δαπανών, η Ριβς δήλωσε ότι αυτές θα αποτελέσουν μέρος της λύσης στα δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στην πολιτική της λιτότητας. Αν και έκανε περικοπές δαπανών πρόνοιας κατά 6 δισ. νωρίτερα φέτος, αναγκάστηκε να κάνει πίσω λόγω εσωκομματικής εξέγερσης στο Εργατικό Κόμμα.

Σε συνέντευξή της στο Channel 4 News, η Ριβς δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δεν μπορεί να αφήσει την πρόνοια ανεπηρέαστη», δείχνοντας ότι σκοπεύει να επανεξετάσει το θέμα στον προϋπολογισμό.

Οι επενδυτές είχαν εγκαταλείψει τα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία το καλοκαίρι, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού, εξαιτίας της ανατροπής πολιτικών και των ανησυχιών ότι η κυβέρνηση είχε χάσει τον έλεγχο του κόμματος. Η αναβίωση των μέτρων πρόνοιας ίσως βοηθήσει να επιτευχθεί η οικονομική σταθερότητα που επιδιώκει η υπουργός.

Τέλος, οι αγορές ομολόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν ασταθείς λόγω της μεγάλης αύξησης δανεισμού που ανακοίνωσε η Ριβς τον Οκτώβριο, της αβεβαιότητας πολιτικής εξαιτίας του μικρού δημοσιονομικού περιθωρίου και του υψηλότερου πληθωρισμού σε σχέση με άλλες χώρες. Η Ριβς δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να συμβάλει στη μείωση του πληθωρισμού και εξετάζει μια σειρά από πολιτικές στον προϋπολογισμό για να το επιτύχει.