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Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία: Το πρώτο βήμα για την έγκριση της συμφωνίας με το Συμβούλιο
Ειδήσεις
12:29 - 21 Οκτ 2025

Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία: Το πρώτο βήμα για την έγκριση της συμφωνίας με το Συμβούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι επιτροπές Ασφάλειας και Άμυνας και Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου ενέκριναν τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε την Πέμπτη μεταξύ των διαπραγματευτών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα επιτρέψει τη δημιουργία του πρώτου προγράμματος για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία (EDIP). Η νομοθεσία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, στην προώθηση κοινών αμυντικών προμηθειών, στην εντατικοποίηση της παραγωγής και στην αύξηση της στήριξης για την Ουκρανία.

Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας, η οποία είναι απαραίτητη για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων. Το πλήρες κείμενο του σχεδίου συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι διαθέσιμο εδώ (στα αγγλικά).

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο άσκησε επιτυχώς πιέσεις για αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, προβλέποντας πρόσθετες χρηματοδοτικές εισφορές, όπως μέσω της διοχέτευσης πρόσθετων πόρων που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE. Επιπλέον, το πρόγραμμα επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πλήρως το δυναμικό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), εκτρέποντας και ανακατανέμοντας μη δαπανηθέντα κονδύλια που υποστηρίζονται από τον ΜΑΑ για τη στήριξη έργων του EDIP. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 300 εκατ. θα διατεθούν στο Μέσο Διευκόλυνσης της Ουκρανίας.

Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης ότι θα δίνεται προτεραιότητα σε ευρωπαίους κατασκευαστές, ορίζοντας ότι οι επιλέξιμες οντότητες θα έχουν το δικαίωμα σχεδιασμού του προϊόντος. Επιπλέον, η συμφωνία επιτρέπει τη χρηματοδότηση αμυντικών προϊόντων όταν το κόστος των μερών του που προέρχονται από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες αντιπροσωπεύει κατ’ ανώτατο όριο το 35% του εκτιμώμενου κόστους τους.

Το πρόγραμμα θα θεσπίσει νομικό πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, στα οποία θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 4 κράτη μέλη για να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Σε αυτά θα μπορεί να συμμετάσχει και η Ουκρανία. Ένας ευρωπαϊκός «μηχανισμός στρατιωτικών πωλήσεων» θα λειτουργεί ως κεντρικός κατάλογος αμυντικών προϊόντων και υπηρεσιών για την ενίσχυση της ζήτησης σε επίπεδο ΕΕ, παράλληλα με ένα εθελοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοπλισμών που έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη της συνεργασίας των κρατών μελών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του αμυντικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα θα θεσπίσει ακόμη ένα καθεστώς ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ για τη σταδιακή διασφάλιση της συνεχούς πρόσβασης σε βασικά αμυντικά προϊόντα.

Η νομοθεσία θα θεσπίσει ένα Μέσο Στήριξης της Ουκρανίας για να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας και να διευκολύνει την ενσωμάτωσή της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους έως 300 εκατ. ευρώ θα πρέπει να αυξήσει τις άμεσες επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας, να διευκολύνει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ αμυντικών φορέων της ΕΕ και της Ουκρανίας και να αυξήσει τις προμήθειες αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ που παράγονται στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων και για την ίδια την Ουκρανία.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια κοινής ψηφοφορίας των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών με 94 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 10 αποχές. Αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας (EDIP) στις 5 Μαρτίου 2024. Το EDIP επιδιώκει να επιτύχει αμυντική βιομηχανική ετοιμότητα γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ βραχυπρόθεσμων μέτρων έκτακτης ανάγκης, όπως η πράξη για τη στήριξη της παραγωγής πυρομαχικών (ASAP) και η πράξη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών (EDIRPA), με μια πιο διαρθρωτική, μακροπρόθεσμη προσέγγιση.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας περιλαμβάνει πολλές μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και περισσότερες από 2.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με εκτιμώμενο συνδυασμένο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 70 δισ. ευρώ.

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