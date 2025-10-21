Αποστολάκη: Αντιπερισπασμός κατώτερος των περιστάσεων η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένας χώρος που «ενώνει την ελληνική κοινωνία και δεν την διχάζει», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, την Τρίτη (21/10), και σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να καταψηφίσει την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», η κα Αποστολάκη είπε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτόνομες πολιτικές πρωτοβουλίες, μάλιστα σε τέτοια θέματα τα οποία έρχονται ως ένας κατώτερος των περιστάσεων αντιπερισπασμός να υπηρετήσουν επικοινωνιακά και πολιτικά αδιέξοδα της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού. Θα καταψηφίσουμε την τροπολογία.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι στην τροπολογία υπάρχει και ενδοκυβερνητική χροιά, απάντησε: «Ασφαλώς έχει ενδοκυβερνητική χροιά η οποία τροφοδοτήθηκε από την απόφαση του κ. Δένδια – ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε τοποθετηθεί ποτέ για όσα συνέβαιναν σε σχέση με τα Τέμπη – να τοποθετηθεί για ένα ζήτημα με το οποίο επικοινώνησε με την συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ενόχλησε το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου τον χειρίστηκε με τον κατάλληλο τρόπο αναθέτοντάς του τη συντήρηση του μνημείου. Τη συντήρηση ενός μνημείου σε ένα καθ’ όλα αναρμόδιο υπουργείο.

Σχετικά με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, η κα Αποστολάκη σημείωσε πως «είναι ξεκάθαρο το μήνυμα – πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε περισσότερο» και προσέθεσε: «Δεν είναι καπρίτσιο, δεν είναι εσωκομματικός στόχος να είμαστε πρώτοι, είναι κοινωνικό αίτημα, είναι ανάγκη.»

«Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι ώριμο και πλειοψηφικό και είναι μεγάλη ευθύνη για το ΠΑΣΟΚ δοκιμαζόμαστε όλοι και θα μετρηθούμε όλοι», είπε καταληκτικά η κα Αποστολάκη.