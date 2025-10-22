Σχέδιο Τραμπ για «αντίποινα» στην Κίνα: Απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων με αμερικανικό λογισμικό

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει ένα εκτεταμένο σχέδιο εμπορικών κυρώσεων κατά της Κίνας, το οποίο περιλαμβάνει την απαγόρευση εξαγωγών μιας ευρείας γκάμας προϊόντων που περιέχουν ή κατασκευάζονται με αμερικανικό λογισμικό – από λάπτοπ μέχρι κινητήρες αεροσκαφών – ως απάντηση στους περιορισμούς που επέβαλε πρόσφατα το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και άλλες τρεις πηγές με γνώση των συζητήσεων, η συγκεκριμένη πρόταση είναι ένα από τα πιθανά σενάρια αντίδρασης που εξετάζει η Ουάσιγκτον. Αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου, το γεγονός ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία δείχνει ότι η διοίκηση Τραμπ δεν απορρίπτει την ιδέα μιας δραστικής κλιμάκωσης στην εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα.

Το μέτρο, αν προχωρήσει, θα αποτελέσει υλοποίηση της απειλής Τραμπ να διακόψει την αποστολή «κρίσιμου λογισμικού» στην Κίνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οποιοδήποτε προϊόν περιέχει αμερικανικό λογισμικό ή κατασκευάζεται με την τεχνική συνδρομή τέτοιου λογισμικού, θα μπορούσε να μπλοκαριστεί από τις εξαγωγές προς τη χώρα.

Οι επιπτώσεις από μια τέτοια κίνηση θα ήταν τεράστιες, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά μία εξ αυτών, «όλα φτιάχνονται με αμερικανικό λογισμικό». Συνεπώς, η απαγόρευση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως στον τεχνολογικό τομέα, επηρεάζοντας όχι μόνο την Κίνα αλλά και τις ίδιες τις ΗΠΑ.

Ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να είναι πιο επιφυλακτικοί, υποστηρίζοντας ηπιότερη προσέγγιση. Άλλοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η διαρροή του σχεδίου να λειτουργεί ως μοχλός πίεσης προς το Πεκίνο – ένα είδος μπλόφας που θα μπορούσε να ανακοινωθεί, αλλά όχι απαραίτητα να εφαρμοστεί.

Αν το μέτρο εγκριθεί, θα θυμίζει την τακτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Μπάιντεν απέναντι στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, επιβάλλοντας εξαγωγικούς περιορισμούς σε προϊόντα παγκόσμιας παραγωγής που βασίζονταν σε αμερικανική τεχνολογία, με στόχο να αποδυναμώσει την πολεμική βιομηχανία της Μόσχας.