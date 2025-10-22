ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Κοκκίνισε» η Wall Street μετά την αναζωπύρωση του φόβου για εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας
Χρηματιστήρια
23:39 - 22 Οκτ 2025

«Κοκκίνισε» η Wall Street μετά την αναζωπύρωση του φόβου για εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα «κόκκινα» έκλεισε η Wall Street την Τετάρτη (22/10), καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας ενισχύθηκαν μετά την είδηση πως ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει την απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων που έχουν παραχθεί με αμερικανικό λογισμικό.  

Στο αρνητικό κλίμα, δε, συνέβαλαν και τα απογοητευτικά αποτελέσματα, από εταιρείες όπως η Texas Instruments και η Netflix, που επίσης επιβάρυναν τους βασικούς δείκτες.

Έτσι, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 334,33 μονάδων ή 0,71%, στις 46.590,41 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,53%, στις 6.699,40 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,93%, κλείνοντας στις 22.740,40 μονάδες.

Στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης, ο Dow είχε απώλειες άνω των 400 μονάδων (περίπου 1%), ενώ οι S&P και Nasdaq υποχωρούσαν 1,2% και 1,9%, αντίστοιχα.

Η πίεση στις αγορές εντάθηκε μετά την επιβεβαίωση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές προς την Κίνα προϊόντων που έχουν παραχθεί με αμερικανικό λογισμικό.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ, ότι έως την 1η Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν περιορισμούς εξαγωγών για «κάθε κρίσιμο λογισμικό».

Απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι μετοχές είχαν ήδη δεχθεί πίεση, κυρίως λόγω της πτώσης 5,6% της Texas Instruments, μετά από αδύναμα αποτελέσματα για το τελευταίο τρίμηνο και χαμηλές προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο.

Η απογοήτευση μεταφέρθηκε σε ολόκληρο τον τομέα των ημιαγωγών:

  • Η On Semiconductor υποχώρησε σχεδόν 6%
  • Η Advanced Micro Devices (AMD) έχασε πάνω από 3%
  • Η Micron Technology και το ETF VanEck Semiconductor (SMH) κατέγραψαν πτώση περίπου 2%

Η Netflix επιδείνωσε περαιτέρω το κλίμα, με τη μετοχή της να υποχωρεί 10%, καθώς τα κέρδη της υπολείπονταν των εκτιμήσεων, λόγω διαφορών με τις φορολογικές αρχές της Βραζιλίας.

Μικρές εξαιρέσεις και προσδοκίες

Μια θετική εξαίρεση ήταν η Intuitive Surgical, η οποία ενισχύθηκε σχεδόν 14%, χάρη σε ισχυρά έσοδα και κέρδη.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα το βλέμμα τους σε επερχόμενες ανακοινώσεις κερδών που ενδέχεται να στηρίξουν τις αγορές, ξεκινώντας με τα αποτελέσματα της Tesla, τα οποία αναμένονταν μετά το κλείσιμο της Τετάρτης. Πρόκειται για την έναρξη των αποτελεσμάτων της λεγόμενης ομάδας των «Magnificent Seven» (μεγαθηρίων της τεχνολογίας).

Σύμφωνα με τη FactSet, πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Thierry Wizman από τη Macquarie Group:

«Παρά το γεγονός ότι τα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο είναι καλύτερα του αναμενομένου, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τις προοπτικές (guidance) των διοικήσεων».

Ανοδικά το πετρέλαιο - Σε πτώση ο χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 2% στα 62,53 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε υψηλότερα 2,2% στα 58,51 δολάρια. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού υποχώρησε 0,5% στα 4.089 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων
Ειδήσεις

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις
Ειδήσεις

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια
Ειδήσεις

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 20:00

Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ