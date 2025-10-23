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Νέα μείωση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας: Το βασικό επιτόκιο μειώθηκε στο 39,5% από 40,5%
Ειδήσεις
16:07 - 23 Οκτ 2025

Νέα μείωση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας: Το βασικό επιτόκιο μειώθηκε στο 39,5% από 40,5%

Reporter.gr Newsroom
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Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας προχώρησε σήμερα σε νέα μείωση του βασικού επιτοκίου της, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, επιλέγοντας ωστόσο μικρότερο βήμα σε σχέση με τις προηγούμενες αποφάσεις, μετά την απροσδόκητη άνοδο του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το επιτόκιο των πράξεων repo μίας εβδομάδας διαμορφώνεται πλέον στο 39,5%, από 40,5% προηγουμένως, μείωση 100 μονάδων βάσης, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις των αναλυτών του Bloomberg.

Απότομη στροφή σε πιο ήπια χαλάρωση

Η νέα μείωση ακολουθεί τις αποφάσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, όταν η τουρκική κεντρική τράπεζα είχε μειώσει τα επιτόκια κατά 300 και 250 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

Η σημερινή πιο περιορισμένη κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της τράπεζας να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και στον αυξανόμενο πληθωρισμό.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Τουρκία ανήλθε στο 33,29% τον Σεπτέμβριο, πολύ υψηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Στην ανακοίνωσή της, η τράπεζα αναγνώρισε τους ανοδικούς κινδύνους στις τιμές, αλλά σημείωσε ότι «τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνθήκες στη ζήτηση βρίσκονται σε αποπληθωριστικά επίπεδα».

Η διατύπωση αυτή θεωρείται ένδειξη ότι η επιτροπή νομισματικής πολιτικής βλέπει περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις, αν οι πιέσεις στις τιμές αρχίσουν να υποχωρούν.

Η τουρκική λίρα υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,1% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενη γύρω στα 41,985, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η νομισματική χαλάρωση, σε συνδυασμό με τον διαρκώς υψηλό πληθωρισμό, διατηρεί την πίεση στο τουρκικό νόμισμα, το οποίο έχει χάσει σημαντικό μέρος της αξίας του από τις αρχές του έτους.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να στηρίζει μια επιθετικά αναπτυξιακή πολιτική, παρά τις ανησυχίες των αγορών για τη σταθερότητα των τιμών. Ο στόχος είναι η διατήρηση της πιστωτικής ροής και η ενίσχυση των εξαγωγών και των επενδύσεων, ενόψει και του προϋπολογισμού του 2026.

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