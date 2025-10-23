Νέα μείωση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας: Το βασικό επιτόκιο μειώθηκε στο 39,5% από 40,5%

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το επιτόκιο των πράξεων repo μίας εβδομάδας διαμορφώνεται πλέον στο 39,5%, από 40,5% προηγουμένως, μείωση 100 μονάδων βάσης, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις των αναλυτών του Bloomberg.
Απότομη στροφή σε πιο ήπια χαλάρωση
Η νέα μείωση ακολουθεί τις αποφάσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, όταν η τουρκική κεντρική τράπεζα είχε μειώσει τα επιτόκια κατά 300 και 250 μονάδες βάσης αντίστοιχα.
Η σημερινή πιο περιορισμένη κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια της τράπεζας να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και στον αυξανόμενο πληθωρισμό.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Τουρκία ανήλθε στο 33,29% τον Σεπτέμβριο, πολύ υψηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων.
Στην ανακοίνωσή της, η τράπεζα αναγνώρισε τους ανοδικούς κινδύνους στις τιμές, αλλά σημείωσε ότι «τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνθήκες στη ζήτηση βρίσκονται σε αποπληθωριστικά επίπεδα».
Η διατύπωση αυτή θεωρείται ένδειξη ότι η επιτροπή νομισματικής πολιτικής βλέπει περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις, αν οι πιέσεις στις τιμές αρχίσουν να υποχωρούν.
Η τουρκική λίρα υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,1% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενη γύρω στα 41,985, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι η νομισματική χαλάρωση, σε συνδυασμό με τον διαρκώς υψηλό πληθωρισμό, διατηρεί την πίεση στο τουρκικό νόμισμα, το οποίο έχει χάσει σημαντικό μέρος της αξίας του από τις αρχές του έτους.
Η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να στηρίζει μια επιθετικά αναπτυξιακή πολιτική, παρά τις ανησυχίες των αγορών για τη σταθερότητα των τιμών. Ο στόχος είναι η διατήρηση της πιστωτικής ροής και η ενίσχυση των εξαγωγών και των επενδύσεων, ενόψει και του προϋπολογισμού του 2026.