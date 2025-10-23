Τραμπ: Εγώ σταμάτησα τον Νετανιάχου - Θα συνέχιζε τον πόλεμο για χρόνια

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιοδικό Time, εάν ο ίδιος δεν εξανάγκαζε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα, ο πόλεμος αυτός θα συνεχιζόταν για χρόνια.

Η συνέντευξη του Τραμπ στο Time, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (Πέμπτη, 23/10), είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.

«Είπα στον Μπίμπι: “Μπίμπι, δεν μπορείς να πολεμήσεις [όλο] τον κόσμο. Μπορείς να δώσεις μεμονωμένες μάχες, αλλά ο κόσμος είναι εναντίον σου. Και το Ισραήλ είναι ένα πολύ μικρό μέρος σε σύγκριση με τον κόσμο”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ και προσέθεσε:

«Ξέρετε, τον σταμάτησα, επειδή θα συνέχιζε. Θα μπορούσε να συνεχιστεί για χρόνια. Θα συνεχιζόταν για χρόνια. Και τον σταμάτησα, και όλοι ενώθηκαν όταν σταμάτησα, ήταν καταπληκτικό».

«Τρομερό λάθος» η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, αλλά και… αποτελεσματικό

Αποκάλεσε την απόπειρα επίθεσης του Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ ένα «λάθος» που ήταν «τρομερό», αλλά σημείωσε ότι δημιούργησε ορμή προς τη συμφωνία.

«Και όταν έκανε αυτό το ένα τρομερό λάθος, αυτό στο Κατάρ, και αυτό ήταν τρομερό, αλλά στην πραγματικότητα, και το είπα στον εμίρη, αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που μας έφερε όλους κοντά, επειδή ήταν τόσο ασύνδετο που έκανε τους πάντες να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν».

«Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος του έτους»

Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος του έτους, προέβλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία θα ηγηθεί», λέει σε συνέντευξη του στο περιοδικό Time στις 15 Οκτωβρίου που δημοσιεύθηκε σήμερα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ομαλοποίηση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ.

«Είχαν ένα πρόβλημα με τη Γάζα και ένα πρόβλημα με το Ιράν», είπε. «Τώρα δεν έχουν αυτά τα δύο προβλήματα», εξήγησε.

Ερωτηθείς αν «η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ μέχρι το τέλος του έτους», απάντησε «Ναι, ναι. Ναι».

«Θα επισκεφτώ τη Γάζα κάποια στιγμή»

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας κάποια στιγμή. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν βλέπει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ως ηγέτη των Παλαιστινίων.

«Δεν έχουν ηγέτη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έναν ορατό ηγέτη, και δεν θέλουν πραγματικά, επειδή όλοι αυτοί οι ηγέτες έχουν πυροβοληθεί και σκοτωθεί. Δεν είναι και τόσο καλή δουλειά», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πάντα έβρισκε τον Αμπάς «λογικό, αλλά μάλλον δεν είναι».

Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε ότι δεν θα δεσμευόταν να ηγηθεί ο Μαχμούντ Αμπάς ενός διοικητικού οργάνου της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ σημείωσε πως συζητά το θέμα του φυλακισμένου Παλαιστίνιου ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι και θα λάβει μια απόφαση για το αν θέλει το Ισραήλ να απελευθερώσει τον καταδικασμένο τρομοκράτη.

«Βρίσκομαι κυριολεκτικά αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα περίπου 15 λεπτά πριν τηλεφωνήσετε», είπε. «Αυτή ήταν η ερώτηση. Αυτή ήταν η ερώτησή μου της ημέρας. Οπότε θα πάρω μια απόφαση.»