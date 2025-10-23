Υποχώρηση Τραμπ: Δεν θα στείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Σαν Φρανσίσκο

Σε μια αιφνιδιαστική πολιτική στροφή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να μην αναπτύξει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Σαν Φρανσίσκο, παρά τα αρχικά του σχέδια για αποστολή πρακτόρων και στρατιωτικοποιημένων μονάδων στην πόλη.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ και τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Λούρι, σε ξεχωριστές δηλώσεις τους την Πέμπτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που το τελευταίο διάστημα έχει ασκήσει έντονες πιέσεις στις πόλεις με Δημοκρατικούς δημάρχους να αυστηροποιήσουν τα μέτρα κατά της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης, φαίνεται να κάνει πίσω μετά από απευθείας επικοινωνία με τον Λούρι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο Τραμπ τον κάλεσε το βράδυ της Τετάρτης για να τον ενημερώσει ότι «παγώνει» τα σχέδιά του για την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, με τηλεφωνική δήλωσή της το πρωί της Πέμπτης.

«Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με το FBI, την DEA, το ATF και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να αντιμετωπίσουμε τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα. Ωστόσο, η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων ή μιας στρατιωτικοποιημένης δύναμης μετανάστευσης στους δρόμους μας θα υπονόμευε την ανάκαμψη της πόλης», δήλωσε ο Λούρι, ευχαριστώντας τον Τραμπ «για την κατανόηση ότι το Σαν Φρανσίσκο αποτελεί παγκόσμιο κέντρο τεχνολογίας κι όταν η πόλη μας είναι ισχυρή, ισχυρή είναι και η χώρα».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social ότι αναστέλλει την αποστολή δυνάμεων, γράφοντας πως ο δήμαρχος τού ζήτησε «πολύ ευγενικά να του δώσει μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει ο ίδιος τα προβλήματα της πόλης».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το Σαν Φρανσίσκο θα ήταν η επόμενη πόλη στην οποία θα έστελνε την Εθνοφρουρά, όπως είχε ήδη πράξει σε άλλες περιοχές υπό Δημοκρατική διοίκηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας San Francisco Chronicle, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προγραμμάτιζε να αποστείλει πάνω από 100 πράκτορες για την ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης.

Η ακύρωση του σχεδίου θεωρείται πολιτικά σημαντική, καθώς αποτυπώνει μια σπάνια στιγμή συνεννόησης μεταξύ του Ρεπουμπλικανού προέδρου και ενός Δημοκρατικού δημάρχου, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εντάσεων ενόψει των εκλογών.