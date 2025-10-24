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Οι Αμερικανοί συνταξιούχοι μετρούν απώλειες παρά τις αυξήσεις: το κόστος ζωής «τρώει» τις παροχές
Ειδήσεις
17:03 - 24 Οκτ 2025

Οι Αμερικανοί συνταξιούχοι μετρούν απώλειες παρά τις αυξήσεις: το κόστος ζωής «τρώει» τις παροχές

Reporter.gr Newsroom
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  Οι δικαιούχοι της Κοινωνικής Ασφάλισης θα λάβουν αύξηση 2,8% στις μηνιαίες παροχές τους το 2026, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης των ΗΠΑ. Ωστόσο, πολλοί ηλικιωμένοι δηλώνουν ότι οι ετήσιες αναπροσαρμογές δεν επαρκούν για να καλύψουν τα ολοένα αυξανόμενα έξοδά τους.

Η αύξηση για το 2026 είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την προσαρμογή του κόστους διαβίωσης (COLA) ύψους 2,5% που δόθηκε φέτος, αλλά σαφώς μικρότερη από τις αυξήσεις των προηγούμενων ετών, όταν ο πληθωρισμός είχε εκτοξευθεί.

Οι μηνιαίες συντάξεις των συνταξιούχων θα αυξηθούν κατά περίπου 56 δολάρια, φτάνοντας σε έναν εκτιμώμενο μέσο όρο των 2.071 δολαρίων από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Υπηρεσία. Συνολικά, σχεδόν 71 εκατομμύρια άτομα λαμβάνουν παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης.

(Συνολικά 75 εκατομμύρια Αμερικανοί λαμβάνουν είτε παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης είτε Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης (SSI) από την Υπηρεσία — κάποιοι λαμβάνουν και τα δύο.)

Η ετήσια αναπροσαρμογή, γνωστή ως COLA, βασίζεται σε δείκτη πληθωρισμού του τρίτου τριμήνου κάθε έτους. Ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει μετά τα τετρακονταετή υψηλά του 2022, που τότε είχαν οδηγήσει σε αύξηση 8,7% για το 2023.

Ένας συναφής δείκτης, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI), αυξήθηκε κατά 3% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση για την αύξηση του COLA είχε προγραμματιστεί για την περασμένη εβδομάδα, αλλά καθυστέρησε λόγω της προσωρινής διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του COLA για το 2026 πιθανότατα θα εξανεμιστεί από την προβλεπόμενη αύξηση των ασφαλίστρων του Medicare Part B, που αναμένεται να ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα. Το μηνιαίο ασφάλιστρο για το 2026 προβλέπεται να ξεπεράσει τα 206 δολάρια, από 185 δολάρια φέτος, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση των διαχειριστών του Medicare. Πρόκειται για αύξηση περίπου διπλάσια σε σχέση με εκείνη του 2025.

Για τον μέσο δικαιούχο, η αναμενόμενη αύξηση του ασφαλίστρου του Medicare θα απορροφήσει σχεδόν τη μισή αύξηση των παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης, ανέφερε σε δήλωσή της η Nancy Altman, πρόεδρος της οργάνωσης Social Security Works. Για ορισμένους, η αύξηση του ασφαλίστρου θα εξανεμίσει ολόκληρη την αύξηση του COLA.

Οι παροχές φτάνουν για τα έξοδα

Οι δικαιούχοι της Κοινωνικής Ασφάλισης διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια ότι η ετήσια αναπροσαρμογή δεν συμβαδίζει με τις πραγματικές τους δαπάνες. Σύμφωνα με ανάλυση της οργάνωσης The Senior Citizens League πέρυσι, οι παροχές έχασαν το 20% της αγοραστικής τους δύναμης μεταξύ 2010 και 2024. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2010 θα χρειάζονταν μια αύξηση περίπου 370 δολαρίων τον μήνα —ή 4.443 δολάρια τον χρόνο— για να ανακτήσουν την απώλεια αξίας.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η μέση ετήσια αύξηση των παροχών ανήλθε σε περίπου 3,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η AARP έχει ζητήσει η φόρμουλα του COLA να αντικατοπτρίζει καλύτερα το πραγματικό κόστος διαβίωσης των ηλικιωμένων, καθώς εκείνοι συνήθως αντιμετωπίζουν υψηλότερα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης.

«Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή που χρησιμοποιείται για τους εργαζόμενους Αμερικανούς δεν αποτυπώνει ακριβώς τα πρότυπα δαπανών των ηλικιωμένων πολιτών», δήλωσε ο Joel Eskowitz, ανώτερος διευθυντής Κοινωνικής Ασφάλισης στο Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής της AARP, στο CNN. «Είναι κοντά, αλλά υπάρχουν διαφορετικά πράγματα στα οποία ξοδεύουν οι εργαζόμενοι και διαφορετικά εκείνα που επιβαρύνουν τους συνταξιούχους.»

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