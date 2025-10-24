Η ΕΕ απειλεί με πρόστιμο τη Meta για ανεπαρκή έλεγχο παράνομου περιεχομένου στο Facebook και το Instagram

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε τη Meta ότι δεν ασκεί επαρκή εποπτεία στο παράνομο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στις πλατφόρμες της, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή ενός βαρύ προστίμου για παραβίαση των νέων ψηφιακών κανονισμών της ΕΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή — το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης — υποστηρίζει ότι το Facebook και το Instagram δεν διαθέτουν έναν απλό και προσβάσιμο μηχανισμό μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν παράνομο περιεχόμενο, όπως υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης ή τρομοκρατικής φύσης.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με επιβολή υψηλότερων δασμών στις χώρες που, όπως υποστηρίζει, «δείχνουν μεροληψία» εις βάρος αμερικανικών επιχειρήσεων.

«Οι δημοκρατίες μας θεμελιώνονται στην εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι οι πλατφόρμες οφείλουν να ενδυναμώνουν τους χρήστες, να σέβονται τα δικαιώματά τους και να επιτρέπουν τη διαφάνεια και τον έλεγχο των συστημάτων τους», τόνισε η Επίτροπος Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΕ, Henna Virkkunen.