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Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street με ώθηση από μάκρο και εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
16:49 - 24 Οκτ 2025

Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street με ώθηση από μάκρο και εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά την Παρασκευή (24/10), καθώς τα πιο ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό ενισχύουν την αισιοδοξία των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) μπορεί να συνεχίσει την πορεία μείωσης των επιτοκίων της — στηρίζοντας έτσι την οικονομία και δικαιολογώντας υψηλότερες αποτιμήσεις για τις μετοχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ανοδικά κατά 0,67% στις 47.039,31, ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,80% στις 6.790,59 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,02% στις 23.176,89 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η έκθεση του Σεπτεμβρίου για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) – η οποία είχε καθυστερήσει λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης – έδειξε αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS). Πρόκειται για ελαφρώς χαμηλότερη τιμή από τις προβλέψεις των οικονομολόγων της Dow Jones, που ανέμεναν 0,4% και 3,1% αντίστοιχα. Εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο πυρήνας του CPI αυξήθηκε 0,2% τον προηγούμενο μήνα και 3% σε ετήσια βάση, επίσης χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 0,3% και 3,1%.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, οι επενδυτές δείχνουν να ποντάρουν στην εκτίμηση ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια και στις δύο εναπομείνασες συνεδριάσεις της χρονιάς. Οι πιθανότητες για μείωση τον Δεκέμβριο εκτινάχθηκαν στο 98,5% από 91% πριν από τα στοιχεία, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Οι πιθανότητες για μείωση την επόμενη εβδομάδα παρέμειναν στο 98%-99%. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 4%.

Πάντως, τα στοιχεία του CPI έδειξαν μια μικρή άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα περισσότερα κυβερνητικά οικονομικά δεδομένα – όπως τα εβδομαδιαία και μηνιαία στοιχεία απασχόλησης – εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι αγορές δεν φαίνεται να επηρεάζονται από τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τερματίζει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, λόγω μιας διαφήμισης της επαρχίας Οντάριο που παρουσίαζε τον Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά «αρνητικά» για τους δασμούς. Η διαφήμιση, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «FAKE», περιείχε αποσπάσματα από ραδιοφωνική ομιλία του Ρέιγκαν τον Απρίλιο του 1987, όπου ο πρώην πρόεδρος ανέφερε ότι «οι εμπορικοί φραγμοί βλάπτουν κάθε Αμερικανό εργαζόμενο και καταναλωτή» μακροπρόθεσμα.

Τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα ενισχύουν επίσης το κλίμα της αγοράς την Παρασκευή. Η Intel σημείωσε άνοδο 5%, αφού οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Επίσης, η Procter & Gamble κέρδισε 3%, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα εσόδων και κερδών για το πρώτο τρίμηνο.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι τρεις κύριοι αμερικανικοί δείκτες είχαν επίσης κλείσει υψηλότερα στην προηγούμενη συνεδρίαση, χάρη στις εισροές σε τεχνολογικές μετοχές και στη θετική διάθεση ενόψει της κορύφωσης της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου. Ο S&P 500 ενισχύθηκε σχεδόν 0,6%, ο Dow Jones κέρδισε 144 μονάδες ή 0,3%, ενώ ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq ξεπέρασε και πάλι με άνοδο 0,9%, καθώς μετοχές όπως της Nvidia και της Oracle σημείωσαν ισχυρή πορεία.

Τέλος, οι μετοχές οδεύουν προς θετικό κλείσιμο εβδομάδας, καθώς τα κέρδη της Πέμπτης αντιστάθμισαν τις απώλειες της Τετάρτης. Ο S&P 500 καταγράφει έως τώρα άνοδο 1,1%, ενώ ο Nasdaq και ο Dow Jones ενισχύονται σχεδόν 1,2% σε εβδομαδιαία βάση.

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