Ερντογάν: Οι ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία στη Γάζα – Κυρώσεις και πάγωμα εξοπλισμών

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα οφείλουν να κάνουν περισσότερα ώστε να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει να παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα — ακόμη και μέσω της επιβολής κυρώσεων ή της αναστολής πωλήσεων όπλων.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και από τους πιο έντονους επικριτές των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα, έχει ενταχθεί στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία ως μεσολαβητής, ύστερα από μια περίοδο κυρίως έμμεσης εμπλοκής. Ο αυξημένος ρόλος της ήρθε μετά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα.

«Ως Τουρκία, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η εκεχειρία. Η πλευρά της Χαμάς τηρεί τη συμφωνία και δηλώνει ανοιχτά τη δέσμευσή της σε αυτή. Το Ισραήλ, αντιθέτως, συνεχίζει να την παραβιάζει», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από περιοδεία στον Κόλπο, σύμφωνα με το Reuters.

«Η διεθνής κοινότητα, και πρωτίστως οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να κάνουν περισσότερα ώστε να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί πλήρως με την εκεχειρία και τις δεσμεύσεις του», πρόσθεσε, σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεών του που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του την Παρασκευή.

«Το Ισραήλ πρέπει να εξαναγκαστεί να τηρήσει τις υποσχέσεις του — μέσω κυρώσεων ή με την αναστολή των πωλήσεων όπλων.»

Η Άγκυρα έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει σε μια «ομάδα εργασίας» για την εποπτεία της εφαρμογής της εκεχειρίας και ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να αναλάβουν ρόλο στρατιωτικό ή πολιτικό, ανάλογα με τις ανάγκες. Παράλληλα, η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θέλει τουρκικές δυνάμεις στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη ότι αντιτίθεται σε οποιονδήποτε ρόλο για τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ για την ενίσχυση της εκεχειρίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι η σχεδιαζόμενη διεθνής δύναμη ασφαλείας για τη Γάζα θα πρέπει να αποτελείται από «χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», αποφεύγοντας να σχολιάσει συγκεκριμένα το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Νετανιάχου, ο Ερντογάν απέφυγε αυτή τη φορά την οξεία ρητορική κατά του Ισραηλινού ηγέτη και εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός όσον αφορά την παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα, λέγοντας ότι οι συζητήσεις για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της ομάδας συνεχίζονται.

«Οι συνομιλίες για την ομάδα που θα εργαστεί στη Γάζα βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Πρόκειται για ένα πολύπλευρο ζήτημα, και διεξάγονται εκτενείς διαπραγματεύσεις. Η Τουρκία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε είδους στήριξη στη Γάζα», σημείωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς τις χώρες του Κόλπου να αναλάβουν άμεση δράση για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Γάζας, τονίζοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να φέρει εις πέρας αυτό το έργο μόνος του».

Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας —πάλαι ποτέ στενών συμμάχων— έχουν επιδεινωθεί δραματικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με την Άγκυρα να κατηγορεί την κυβέρνηση Νετανιάχου για «γενοκτονία», ισχυρισμό που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά.