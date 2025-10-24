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Οι επιχειρήσεις βλέπουν φως στην Ευρώπη – Η Γαλλία μένει στη σκιά της πολιτικής κρίσης
Επιχειρήσεις
17:17 - 24 Οκτ 2025

Οι επιχειρήσεις βλέπουν φως στην Ευρώπη – Η Γαλλία μένει στη σκιά της πολιτικής κρίσης

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βλέπουν σημάδια βελτίωσης – εκτός από τη Γαλλία, όπου η πολιτική αναταραχή συνεχίζει να πλήττει την οικονομία

Αναλυιτικότερα, οι προκαταρκτικές μετρήσεις των δεικτών υπευθύνων προμηθειών (PMI) – ενός στενά παρακολουθούμενου δείκτη επιχειρηματικού κλίματος – δείχνουν βελτίωση τόσο στις υπηρεσίες όσο και στη μεταποίηση σε ολόκληρη την ευρωζώνη, με τις υπηρεσίες να ηγούνται της ανάκαμψης, όπως αναφέρει το Politico.

Η Γαλλία αποτέλεσε την κύρια εξαίρεση στα νέα δεδομένα, καθώς ο συνολικός δείκτης υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο. Οι υπηρεσίες κατέγραψαν επίσης πτώση, ενώ ακόμη και η φαινομενική ανάκαμψη στη μεταποίηση «έκρυβε μείωση της παραγωγής», όπως σημείωσε ο οικονομολόγος της HSBC για την Ευρωζώνη, Chris Hare, σε ενημερωτικό του σημείωμα.

Η χώρα παραμένει παγιδευμένη σε πολιτικές εντάσεις από τότε που προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές πέρυσι, οδηγώντας σε κοινοβουλευτικό αδιέξοδο που έχει δυσχεράνει τις προσπάθειες δημοσιονομικής μεταρρύθμισης και έχει αυξήσει το κόστος δανεισμού.

Σε αντίθεση, η εικόνα ήταν πιο αισιόδοξη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο σύνολο της ευρωζώνης, ο δείκτης υπηρεσιών ανέβηκε στο 52,6 από 51,3, αγγίζοντας υψηλό 14 μηνών, ενώ ο δείκτης μεταποίησης σημείωσε μέτρια βελτίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του PMI. Ο σύνθετος δείκτης, που συνδυάζει τους δύο τομείς, ανήλθε στο 52,2 από 51,2, καταγράφοντας πέμπτη συνεχόμενη άνοδο.

Ακόμη και για χώρες που μέχρι πρόσφατα υστερούσαν, όπως η Γερμανία, η εικόνα βελτιώθηκε – κυρίως χάρη στις υπηρεσίες – αν και η μεταποίηση παραμένει σε φάση συρρίκνωσης.

«Η Γαλλία αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως αρνητική εξαίρεση στην έρευνα PMI, με την παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό να επιδρά αρνητικά στο κλίμα», δήλωσε ο Hare.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι μια πρόσφατη έρευνα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης της INSEE υποδήλωνε πιο θετικές προοπτικές για τη χώρα.

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