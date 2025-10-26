Μπέσεντ: «Καταρχήν πλαίσιο» με την Κίνα για την αναβολή περιορισμών εξαγωγής σπάνιων γαιών & δασμούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι έχει επιτευχθεί ένα «πολύ σημαντικό πλαίσιο» με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφέγκ, το οποίο θα αποτρέψει την επιβολή 100% δασμών των ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα και θα οδηγήσει σε αναβολή των κινεζικών περιορισμών εξαγωγής σπάνιων γαιών.

Ο Μπέσεντ ανέφερε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το πρόγραμμα «Meet the Press» του NBC, ότι το πλαίσιο που συμφωνήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας θα επιτρέψει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συζητήσουν περαιτέρω συνεργασία στο εμπόριο την επόμενη εβδομάδα. Η ατζέντα περιλαμβάνει πιο ισορροπημένο εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας, αγορές αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων από την Κίνα, καθώς και αντιμετώπιση της κρίσης φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Σε ερώτηση αν αναμένει ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην απειλή Τραμπ για 100% δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, ο Μπέσεντ απάντησε: «Όχι, δεν το αναμένω, και επίσης προβλέπω ότι θα υπάρξει κάποια αναβολή στους περιορισμούς εξαγωγής σπάνιων γαιών που είχαν συζητήσει οι Κινέζοι». Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι οι τελικοί όροι θα αποφασιστούν από τους δύο ηγέτες.