Το αδύναμο σημείο της Ευρώπης: Η Κίνα κρατά τα «κλειδιά» της πράσινης βιομηχανίας

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη (27/10), με θέμα τις εμπορικές εντάσεις, μπορεί να μονοπωλεί την επικαιρότητα αυτήν την εβδομάδα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να βρίσκεται στη μέση της διαμάχης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Βρυξέλλες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις συνέπειες της απόφασης της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και υλικών για μπαταρίες, και τις τελευταίες μέρες έχουν ανεβάσει τους τόνους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε σε ομιλία της στο Berlin Global Dialogue το Σάββατο ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» — μια σχεδόν ξεκάθαρη αναφορά στο ευρωπαϊκό αντικαταναγκαστικό εργαλείο (Anti-Coercion Instrument – ACI).

Το συγκεκριμένο εργαλείο, το ισχυρότερο που διαθέτει η ΕΕ στο πεδίο του εμπορίου, δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η ενεργοποίησή του.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα, που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, είναι εντυπωσιακή. Περίπου το 90% των μαγνητών σπάνιων γαιών που χρησιμοποιεί η ΕΕ προέρχεται από την Κίνα — μαγνήτες που είναι απαραίτητοι σε προϊόντα όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και οι αμυντικές εφαρμογές.

Οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα ένα σχέδιο για την εξεύρεση νέων πηγών κρίσιμων πρώτων υλών, το οποίο θα περιλαμβάνει κοινές αγορές, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και δημιουργία αποθεμάτων. Ωστόσο, πολλοί φοβούνται ότι οι κινήσεις αυτές έρχονται αργά.

Η Ευρώπη έχει ελάχιστη πραγματική διαπραγματευτική ισχύ, δεδομένης της τεράστιας εξάρτησής της από την Κίνα — κάτι που είναι σαφές στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την απροθυμία τους να κλιμακώσουν την ένταση, παρά τις προσπάθειες του Μακρόν να τους πείσει για το αντίθετο.

Στην πράξη, είναι απίθανο η ΕΕ να χρησιμοποιήσει το ACI· το πιθανότερο είναι ότι η απειλή χρήσης του είναι ο πραγματικός στόχος — όπως το διάσημο «whatever it takes» του Μάριο Ντράγκι κατά την κρίση χρέους.

Κινέζοι αξιωματούχοι πρόκειται να βρεθούν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες την Πέμπτη, ενώ οι εικονικές διαπραγματεύσεις ξεκινούν ήδη από σήμερα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έθεσε επίσης το ζήτημα στον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ στη διάρκεια της συνόδου της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ.

Η Γερμανία είναι ίσως η πιο εκτεθειμένη χώρα, καθώς η έλλειψη σπάνιων γαιών απειλεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα παραγωγής σε πολλές γερμανικές εταιρείες. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Τζένι Λέοναρντ το Σαββατοκύριακο, η εξάρτηση της Γερμανίας από κινεζικούς πόρους έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου γερμανικές επιχειρήσεις παραδίδουν στο Πεκίνο ευαίσθητα δεδομένα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Με βάση νέους κανόνες που έχει θεσπίσει η Κίνα, οι ξένες εταιρείες πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή, εμπιστευτικά στοιχεία για να εξασφαλίσουν εξάμηνη άδεια εισαγωγής σπάνιων γαιών.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το ζήτημα των εφοδιαστικών αλυσίδων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της — αλλά το ίδιο δεν φαίνεται να ισχύει από την κινεζική πλευρά. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεπουλ ακύρωσε το πρώτο επίσημο ταξίδι του στην Κίνα δύο ημέρες πριν από την αναχώρηση, λόγω της ψυχρής υποδοχής που του επιφυλάχθηκε: η κινεζική πλευρά είχε επιβεβαιώσει μόλις μία επίσημη συνάντηση.