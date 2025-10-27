ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το αδύναμο σημείο της Ευρώπης: Η Κίνα κρατά τα «κλειδιά» της πράσινης βιομηχανίας
Ειδήσεις
16:11 - 27 Οκτ 2025

Το αδύναμο σημείο της Ευρώπης: Η Κίνα κρατά τα «κλειδιά» της πράσινης βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη (27/10), με θέμα τις εμπορικές εντάσεις, μπορεί να μονοπωλεί την επικαιρότητα αυτήν την εβδομάδα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να βρίσκεται στη μέση της διαμάχης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Βρυξέλλες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις συνέπειες της απόφασης της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και υλικών για μπαταρίες, και τις τελευταίες μέρες έχουν ανεβάσει τους τόνους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε σε ομιλία της στο Berlin Global Dialogue το Σάββατο ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» — μια σχεδόν ξεκάθαρη αναφορά στο ευρωπαϊκό αντικαταναγκαστικό εργαλείο (Anti-Coercion Instrument – ACI).

Το συγκεκριμένο εργαλείο, το ισχυρότερο που διαθέτει η ΕΕ στο πεδίο του εμπορίου, δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η ενεργοποίησή του.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα, που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, είναι εντυπωσιακή. Περίπου το 90% των μαγνητών σπάνιων γαιών που χρησιμοποιεί η ΕΕ προέρχεται από την Κίνα — μαγνήτες που είναι απαραίτητοι σε προϊόντα όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και οι αμυντικές εφαρμογές.

Οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα ένα σχέδιο για την εξεύρεση νέων πηγών κρίσιμων πρώτων υλών, το οποίο θα περιλαμβάνει κοινές αγορές, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και δημιουργία αποθεμάτων. Ωστόσο, πολλοί φοβούνται ότι οι κινήσεις αυτές έρχονται αργά.

Η Ευρώπη έχει ελάχιστη πραγματική διαπραγματευτική ισχύ, δεδομένης της τεράστιας εξάρτησής της από την Κίνα — κάτι που είναι σαφές στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την απροθυμία τους να κλιμακώσουν την ένταση, παρά τις προσπάθειες του Μακρόν να τους πείσει για το αντίθετο.

Στην πράξη, είναι απίθανο η ΕΕ να χρησιμοποιήσει το ACI· το πιθανότερο είναι ότι η απειλή χρήσης του είναι ο πραγματικός στόχος — όπως το διάσημο «whatever it takes» του Μάριο Ντράγκι κατά την κρίση χρέους.

Κινέζοι αξιωματούχοι πρόκειται να βρεθούν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες την Πέμπτη, ενώ οι εικονικές διαπραγματεύσεις ξεκινούν ήδη από σήμερα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έθεσε επίσης το ζήτημα στον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ στη διάρκεια της συνόδου της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ.

Η Γερμανία είναι ίσως η πιο εκτεθειμένη χώρα, καθώς η έλλειψη σπάνιων γαιών απειλεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα παραγωγής σε πολλές γερμανικές εταιρείες. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Τζένι Λέοναρντ το Σαββατοκύριακο, η εξάρτηση της Γερμανίας από κινεζικούς πόρους έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου γερμανικές επιχειρήσεις παραδίδουν στο Πεκίνο ευαίσθητα δεδομένα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Με βάση νέους κανόνες που έχει θεσπίσει η Κίνα, οι ξένες εταιρείες πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή, εμπιστευτικά στοιχεία για να εξασφαλίσουν εξάμηνη άδεια εισαγωγής σπάνιων γαιών.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το ζήτημα των εφοδιαστικών αλυσίδων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της — αλλά το ίδιο δεν φαίνεται να ισχύει από την κινεζική πλευρά. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεπουλ ακύρωσε το πρώτο επίσημο ταξίδι του στην Κίνα δύο ημέρες πριν από την αναχώρηση, λόγω της ψυχρής υποδοχής που του επιφυλάχθηκε: η κινεζική πλευρά είχε επιβεβαιώσει μόλις μία επίσημη συνάντηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μηνός Σεπτεμβρίου
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μηνός Σεπτεμβρίου

Θεοδωρικάκος: Άμεση χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της ΒΙΠΕ Φλώρινας
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Άμεση χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της ΒΙΠΕ Φλώρινας

Λιθουανία: Κλείνει μόνιμα τα σύνορά της με Λευκορωσία – Οργισμένη αντίδραση Λουκασένκο
Ειδήσεις

Λιθουανία: Κλείνει μόνιμα τα σύνορά της με Λευκορωσία – Οργισμένη αντίδραση Λουκασένκο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή
Ειδήσεις

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία
Ειδήσεις

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου
Ειδήσεις

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Πολιτική
14/08/2026 - 10:08

Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ