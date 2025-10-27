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Ο Τραμπ ειρωνεύεται τον «ανίκητο» πύραυλο του Πούτιν: Ας τελειώνει πρώτα με τον πόλεμο
Ειδήσεις
18:55 - 27 Οκτ 2025

Ο Τραμπ ειρωνεύεται τον «ανίκητο» πύραυλο του Πούτιν: Ας τελειώνει πρώτα με τον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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«Αντί να φτιάχνει πυραύλους, ας τελειώσει τον πόλεμο» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος  

Η Μόσχα ανακοίνωσε την Κυριακή (26/10) πως δοκίμασε με επιτυχία έναν νέο, πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ — τον 9M730 Burevestnik (ή «Storm Petrel») — που, σύμφωνα με τη Ρωσία, διαθέτει «απεριόριστη εμβέλεια» και ικανότητα να αλλάζει πορεία εν πτήσει ώστε να αποφεύγει τα αμυντικά συστήματα. Το ΝΑΤΟ έχει δώσει στο όπλο την κωδική ονομασία «Skyfall».

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Ασία και αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, δεν εντυπωσιάστηκε. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One τη Δευτέρα, απέρριψε τη ρωσική επίδειξη ισχύος, καλώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν «να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει ο Πούτιν. Αντί να δοκιμάζει πυραύλους, ας τελειώσει τον πόλεμο που θα έπρεπε να έχει τελειώσει μέσα σε μία εβδομάδα και τώρα μπαίνει στον τέταρτο χρόνο του», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Παράλληλα, ειρωνεύτηκε τη χρησιμότητα του ρωσικού όπλου, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη «τα καλύτερα πυρηνικά υποβρύχια στον κόσμο» σε απόσταση αναπνοής από τις ρωσικές ακτές.

«Δεν χρειάζεται να πετάξει 8.000 μίλια. Ξέρουν πολύ καλά ότι έχουμε υποβρύχιο εκεί», πρόσθεσε.

Η Μόσχα απαντά – Ο Πούτιν μιλά για “μοναδικό όπλο” και ύψιστη αποτροπή

Το Κρεμλίνο απάντησε λίγες ώρες αργότερα, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει πως «η Ρωσία εργάζεται σταθερά για τη διασφάλιση της εθνικής της ασφάλειας» και ότι η ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων όπως ο Burevestnik «είναι μέρος αυτής της στρατηγικής».

Η δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που ο Τραμπ ακύρωσε αιφνιδίως τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Ουγγαρία, φαίνεται να ήταν προσεκτικά χρονισμένη. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο πύραυλος διήνυσε 14.000 χιλιόμετρα σε 15 ώρες πτήσης, επίδοση που ο αρχηγός του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκερασίμοφ περιέγραψε ως «όχι το όριο».

Ο Πούτιν, που ενημερώθηκε για τη δοκιμή από στρατιωτικό φυλάκιο κοντά στο μέτωπο της Ουκρανίας, χαρακτήρισε τον πύραυλο «μοναδικό προϊόν, απαράμιλλο οπουδήποτε στον κόσμο», υπογραμμίζοντας πως η ρωσική «πυρηνική αποτροπή βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, ίσως το υψηλότερο από κάθε άλλη πυρηνική δύναμη».

Ραγδαία επιδείνωση στις σχέσεις Μόσχας–Ουάσιγκτον

Η δοκιμή και οι δηλώσεις των δύο ηγετών επιβεβαιώνουν τη βαθιά ψυχρότητα που επικρατεί πλέον στις σχέσεις Ρωσίας–ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον ακύρωσε επ’ αόριστον την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο προέδρων, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «δεν θέλει άλλη μια χαμένη συνάντηση που δεν οδηγεί πουθενά».

Η Μόσχα, από την πλευρά της, κατηγόρησε τα δυτικά ΜΜΕ για «παραπληροφόρηση» και επιμένει ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσει νέα όπλα «ώστε να εξασφαλίσει την απόλυτη ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 18:58
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