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Θεοδωρικάκος από Φλώρινα: Πρώτιστο κυβερνητικό καθήκον η αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας
Πολιτική
18:39 - 27 Οκτ 2025

Θεοδωρικάκος από Φλώρινα: Πρώτιστο κυβερνητικό καθήκον η αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας

Reporter.gr Newsroom
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«Το πρώτιστο καθήκον της Κυβέρνησης είναι να στηρίζουμε με πολιτικές και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες την αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε σειρά επαφών που είχε τη Δευτέρα με την τοπική αυτοδιοίκηση, το Επιμελητήριο, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους επιχειρήσεων της Φλώρινας, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στη Δυτική Μακεδονία.    

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ανάγκη ανασυγκρότησης της βιομηχανικής περιοχής στην Φλώρινα. Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο, ανακοίνωσε την άμεση συγχρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση των εγκαταστάσεών της, τονίζοντας ότι «προβαίνουμε σε αυτή την κατεπείγουσα διαδικασία προκειμένου η διαχειρίστρια εταιρεία, η ΕΤΒΑ, να προχωρήσει σε σημαντικά έργα που θα αναβαθμίσουν τη ΒΙ.ΠΕ. και θα επιλύσουν κρίσιμα προβλήματα υποδομών». Όπως εξήγησε, οι παρεμβάσεις θα καλύψουν το εσωτερικό οδικό δίκτυο, την ύδρευση και τη διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο «οι δεκατρείς επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στη βιομηχανική περιοχή, να έχουν ένα θετικό επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά επιπλέον η ΒΙ.ΠΕ. να γίνει πόλος έλξης και για νέες επιχειρήσεις».

Υπογράμμισε ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία του έργου, ώστε να εξελιχθεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες, υπενθυμίζοντας ότι και ως Υπουργός Εσωτερικών είχε στηρίξει έμπρακτα τον δήμο Φλώρινας με έργα εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»: «Στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους κατοίκους αυτής της ακριτικής περιοχής ότι είμαστε μαζί σας. Και μαζί θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, ώστε να κάνουμε αυτόν τον πανέμορφο τόπο πόλο έλξης για επενδύσεις, αλλά και για νέους κατοίκους από όλη την Ελλάδα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «το σχέδιο της κυβέρνησης συνδέεται με την αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος», υπογραμμίζοντας πως σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το νέο παραγωγικό πρότυπο που υλοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο στηρίζεται στην ενίσχυση της παραγωγής και της βιομηχανίας.

Αναφερόμενος στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, επεσήμανε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναπροσαρμόσει το καθεστώς των χρηματοδοτήσεων από τα αναπτυξιακά καθεστώτα, «αυξάνοντας τις μέγιστες δυνατές επιδοτήσεις για όσους επενδύουν σε περιοχές, όπως η Φλώρινα». Και πρόσθεσε: «Δημιουργήσαμε ένα ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς, που περιλαμβάνει τους νομούς της Μακεδονίας, το οποίο θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, ώστε να στηρίζουμε με συνέπεια τις παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας. Θέλουμε τα ελληνόπουλα που γεννιούνται στη Φλώρινα, να μένουν στη Φλώρινα. Να δημιουργούν, να εργάζονται και να χτίζουν τη ζωή τους στον τόπο τους».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ξεναγήθηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου (Research Genetic Cancer Centre – RGCC), που λειτουργεί στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο εργαστήριο, που πρωτοστατεί στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου, διαθέτοντας εργαστήρια σε Ελλάδα, Γερμανία, Ελβετία και Ινδία, εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής και στελεχωμένα με επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης.

Παράλληλα, επισκέφθηκε βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν στο Αμύνταιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Μεταξύ αυτών και η Δημοτική Επιχείρηση «Ξινό Νερό Φλώρινας», η οποία έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο και επιδοτείται για την ίδρυση νέας μονάδας εμφιάλωσης ανθρακούχου νερού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, τον Δήμαρχο Αμυνταίου Γιάννη Λιάση και τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Αθανάσιο Τάσκα, με τους οποίους συζήτησε για τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης, συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίο και επισκέφτηκε τη ΔΕΕΠ Φλώρινας Νέας Δημοκρατίας, όπου συνομίλησε με στελέχη και μέλη της οργάνωσης για ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών.

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