Ζελένσκι: Σε εξέλιξη σχέδιο εκεχειρίας με τη στήριξη των συμμάχων

Η Ουκρανία, σε συνεργασία με τους διεθνείς συμμάχους της, εργάζεται για την κατάρτιση ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός τις επόμενες δέκα ημέρες, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Axios.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρότασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας με βάση τις σημερινές γραμμές του μετώπου μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων.

«Μερικά σημεία συνοπτικά, σαν ένα πρώτο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Αποφασίσαμε να εργαστούμε πάνω σε αυτό την επόμενη εβδομάδα ή δεκαήμερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε πως το Κίεβο επιδιώκει να αξιοποιήσει τη διαδικασία αυτή για να ασκήσει πίεση στη Μόσχα ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Ουκρανία έχει ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες νέα προηγμένα οπλικά συστήματα, όπως πυραύλους Tomahawk ή άλλα παρόμοια μέσα, τα οποία δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση και μπορούν να ενισχύσουν άμεσα τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Η συνέντευξη του Ουκρανού προέδρου δημοσιεύεται σε μια περίοδο αυξανόμενης διπλωματικής κινητικότητας, καθώς οι δυτικοί σύμμαχοι πιέζουν για μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.