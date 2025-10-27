Η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο έβγαλε προς πώληση το «Μαρακανά»: Αντιδράσεις για το θρυλικό στάδιο

Σάλο έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η απόφαση της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο να θέσει προς πώληση το εμβληματικό στάδιο «Μαρακανά», ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η κυβέρνηση του Ρίο επιδιώκει να συγκεντρώσει περίπου 320 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος αποπληρωμής του δημόσιου χρέους της, που ανέρχεται σε 1,89 δισ. ευρώ και πρέπει να εξοφληθεί έως το 2026.

Το ιστορικό στάδιο, σύμβολο της βραζιλιάνικης ταυτότητας και του ποδοσφαιρικού πάθους της χώρας, φιλοξενεί σήμερα τους εντός έδρας αγώνες των δύο μεγάλων συλλόγων του Ρίο, Φλαμένγκο και Φλουμινένσε.

Η Επιτροπή Συντάγματος και Δικαιοσύνης της Νομοθετικής Συνέλευσης του Ρίο (ALERJ) προχώρησε σε τροποποίηση του νομοσχεδίου που προβλέπει την πώληση δημοσίων ακινήτων, αφαιρώντας 16 από τα 48 αρχικά και προσθέτοντας 30 νέα, μεταξύ αυτών και το «Μαρακανά». Η ένταξη του σταδίου στη λίστα πυροδότησε έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις, με χιλιάδες Βραζιλιάνους να εκφράζουν την οργή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ροντρίγκο Αμορίμ, υποστήριξε ότι το κράτος «δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει υπέρογκα ποσά για τη συντήρηση του σταδίου», αποκαλύπτοντας ότι η Πολιτεία δαπανά περίπου 160.000 ευρώ για κάθε αγώνα που διεξάγεται εκεί. Όπως εξήγησε, ο στόχος δεν είναι μόνο τα έσοδα από την πώληση, αλλά και η αποφυγή περαιτέρω δαπανών λόγω της σταδιακής φθοράς των εγκαταστάσεων, καθώς και η παραχώρηση σε επενδυτές που θα μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν «με πιο παραγωγικό τρόπο».

Το σχέδιο πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο η προοπτική ιδιωτικοποίησης του σταδίου διχάζει βαθιά τη βραζιλιάνικη κοινωνία. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που τίθεται θέμα ιδιοκτησίας του «Μαρακανά»: το 2011, ο επιχειρηματίας Άικ Μπατίστα είχε προσπαθήσει να το αγοράσει, πριν από το Μουντιάλ του 2014 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το «Μαρακανά» εγκαινιάστηκε το 1950, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της ίδιας χρονιάς, και έχει μείνει στην ιστορία για το περίφημο «Μαρακανάσο», την απροσδόκητη ήττα της Βραζιλίας από την Ουρουγουάη (1-2) μπροστά σε 173.850 θεατές, το μεγαλύτερο κοινό που έχει καταγραφεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Σήμερα, μετά από τρεις μεγάλες ανακαινίσεις (1999 - 2000, 2005 - 2007 και 2010 - 2013), το στάδιο έχει χωρητικότητα 78.838 θεατών και παραμένει ένας ζωντανός θρύλος του παγκόσμιου αθλητισμού,αν και το μέλλον του, πλέον, μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.