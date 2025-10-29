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ΗΠΑ: «Απρόθυμη» παραδοχή Τραμπ ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία
Ειδήσεις
11:05 - 29 Οκτ 2025

ΗΠΑ: «Απρόθυμη» παραδοχή Τραμπ ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη (29/10) μέσα στο Air Force One, καθώς πετούσε προς τη Νότια Κορέα – τον επόμενο σταθμό της ασιατικής του περιοδείας – παραδέχθηκε ότι «είναι μάλλον ξεκάθαρο» πως δεν επιτρέπεται να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία, σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια άποψη έχουν διατυπώσει νομικοί, επικριτές του και ο ίδιος ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον.

Όπως μεταδίδει το Politico, η δήλωση του προέδρου έγινε απρόθυμα, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως ίσως υπάρξει κάποιος τρόπος να παραμείνει στην εξουσία και μετά τη λήξη της θητείας του, τον Ιανουάριο του 2029.

«Απ’ ό,τι διαβάζω, μάλλον δεν μου επιτρέπεται να κατέβω ξανά», είπε. «Θα δούμε τι θα γίνει».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υπαινιχθεί ότι θα ήθελε να παρακάμψει την 22η Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία περιορίζει τη θητεία του προέδρου σε δύο εκλογικές νίκες ή μία αν έχει υπηρετήσει πάνω από δύο χρόνια από τη θητεία άλλου προέδρου. Κατά τη διάρκεια της πτήσης του από τη Μαλαισία προς την Ιαπωνία, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι θα «λάτρευε» να διεκδικήσει και τρίτη θητεία, ενώ στο Οβάλ Γραφείο έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς κόκκινα καπελάκια με το σύνθημα “Trump 2028”.

Ο Τζόνσον έβαλε τέλος στη συζήτηση την Τρίτη, λέγοντας σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Τραμπ γνωρίζει πως δεν μπορεί να κατέβει ξανά και πως «το κάνει μόνο για να εκνευρίζει τους αντιπάλους του».

«Ήταν μια σπουδαία διαδρομή, αλλά νομίζω ότι ο πρόεδρος γνωρίζει — και έχουμε μιλήσει σχετικά – τους περιορισμούς του Συντάγματος», τόνισε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν νέα ερωτήματα στη διάρκεια της πτήσης του Τραμπ από την Ιαπωνία, λίγο πριν τις κρίσιμες εμπορικές συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της Συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκαλύψει τι συζήτησε με τον Τζόνσον, ωστόσο φάνηκε να παραδέχεται εμμέσως το ζήτημα, επιμένοντας ότι θα άξιζε την ευκαιρία να κυβερνήσει ξανά.

«Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχω τα καλύτερα νούμερα από οποιονδήποτε πρόεδρο εδώ και πολλά χρόνια», είπε. «Και θα έλεγα πως, αν το διαβάσει κανείς, είναι μάλλον σαφές ότι δεν επιτρέπεται να κατέβω ξανά. Κρίμα. Αλλά έχουμε πολλούς σπουδαίους ανθρώπους».

Τις τελευταίες ημέρες, κυκλοφόρησαν φήμες πως ο Τραμπ θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση του αντιπροέδρου και να αναλάβει εκ νέου την προεδρία μετά τις εκλογές — κάτι που ο ίδιος απέρριψε τη Δευτέρα. «Είναι πολύ πονηρό. Δεν θα ήταν σωστό», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει εντελώς το ενδεχόμενο να επιδιώξει τρίτη θητεία: «Δεν το έχω σκεφτεί πραγματικά».

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