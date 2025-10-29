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Επιμένει ο Τραμπ: Απέτρεψα πόλεμο Ινδίας - Πακιστάν απειλώντας με δασμούς 250%
Ειδήσεις
13:14 - 29 Οκτ 2025

Επιμένει ο Τραμπ: Απέτρεψα πόλεμο Ινδίας - Πακιστάν απειλώντας με δασμούς 250%

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε εκ νέου σήμερα 29/10 ότι απέτρεψε έναν επικείμενο πόλεμο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν αυτόν τον χρόνο, απειλώντας αμφότερες τις χώρες με την επιβολή δασμών 250%, τους υψηλότερους που έχει αποφασίσει ποτέ για οποιαδήποτε χώρα... Έναν ισχυρισμό που έχει απορρίψει η Ινδία. 

«Αν δείτε την Ινδία και το Πακιστάν... πήγαιναν προς τα εκεί. Καταρρίφθηκαν επτά αεροπλάνα. Στα αλήθεια πήγαιναν για πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης των συγκρούσεων τον Μάιο κάλεσε προσωπικά τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τους ηγέτες του Πακιστάν, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τις εμπορικές συναλλαγές και θα επιβάλλουν υπέρογκους δασμούς αν δεν σταματούσαν οι εχθροπραξίες.

«Είπα ότι θα επέβαλα δασμούς 250% στην κάθε χώρα, που σημαίνει ότι δεν θα έχεις ποτέ συναλλαγές… Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να πεις 'δεν θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σου'», πρόσθεσε ο Τραμπ, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

Η Ινδία έχει στο παρελθόν απορρίψει παρόμοιες δηλώσεις περί αμερικανικής παρέμβασης για την αποφυγή πολέμου, ενώ το Νέο Δελχί υποστηρίζει ότι η εκεχειρία επήλθε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν. Το Πακιστάν, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τον ρόλο του, προτείνοντάς τον μάλιστα για Νόμπελ Ειρήνης.

Μετά τη σύγκρουση, οι ΗΠΑ επέβαλαν τιμωρητικούς δασμούς έως 50% σε συγκεκριμένα ινδικά προϊόντα, περιλαμβανομένου επιπλέον φόρου 25% για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία. Οι δασμοί στο Πακιστάν μειώθηκαν από 29% σε 19%, ενώ οι δύο χώρες συνεχίζουν συνομιλίες για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ τόνισε ότι αρχικά και οι δύο πλευρές αρνούνταν να υποχωρήσουν, αλλά τελικά συμφώνησαν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες.

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