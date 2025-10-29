Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο - Έκκληση ΠΟΥ για κατάπαυση του πυρός

Τουλάχιστον 460 άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από επίθεση σε μαιευτήριο στην Ελ Φάσερ, στο δυτικό Σουδάν, γεγονός που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και νέα έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στη χώρα.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, «ο Οργανισμός ανησυχεί βαθύτατα από τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για την τραγική δολοφονία περισσότερων από 460 ασθενών και συνοδών τους στο σαουδαραβικό μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την απαγωγή εργαζομένων στον τομέα της υγείας».

«Παύσατε πυρ!» τόνισε ο Γκεμπρεγέσους, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις σε νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Οι παραστρατιωτικοί ελέγχουν ολόκληρο το Νταρφούρ

Η κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) σηματοδοτεί ότι οι παραστρατιωτικοί έχουν πλέον υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την επαρχία του Νταρφούρ, μια περιοχή που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της χώρας.

Οι ΔΤΥ, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμτάν Νταγκλό (γνωστού ως Χεμεντί), έχουν εγκαταστήσει παράλληλη κυβέρνηση στην περιοχή, ερχόμενοι σε πλήρη ρήξη με το στρατιωτικό καθεστώς του Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, το οποίο εξακολουθεί να ελέγχει τον βορρά, την ανατολή και το κέντρο της χώρας.

Αναλυτές προειδοποιούν για νέα de facto διχοτόμηση του Σουδάν και επανάληψη μαζικών σφαγών όπως αυτές που αιματοκύλισαν το Νταρφούρ στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Συνεχείς επιθέσεις σε δομές υγείας

Η επίθεση στην Ελ Φάσερ προστίθεται σε ένα μακρύ κατάλογο βίας κατά νοσοκομείων και ιατρικού προσωπικού. Από την έναρξη των συγκρούσεων, τον Απρίλιο του 2023, ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 185 επιθέσεις σε υγειονομικές δομές, με 1.204 νεκρούς και 416 τραυματίες.

Μόνο το 2025 έχουν καταγραφεί 49 επιθέσεις, προκαλώντας τον θάνατο 966 ανθρώπων.

«Όλες οι επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας πρέπει να σταματήσουν αμέσως, χωρίς όρους. Όλοι οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι και τα νοσηλευτικά ιδρύματα πρέπει να προστατεύονται», τόνισε εκ νέου ο επικεφαλής του ΠΟΥ.