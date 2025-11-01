ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Η μάχη για την ψυχή των Δημοκρατικών – Τι πρεσβεύει ο Ζόραν Μαμντάνι
Ειδήσεις
17:30 - 01 Νοε 2025

ΗΠΑ: Η μάχη για την ψυχή των Δημοκρατικών – Τι πρεσβεύει ο Ζόραν Μαμντάνι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η μοναδική ίσως θετική όψη της τρέχουσας σκοτεινής περιόδου είναι ότι ωθεί την κοινωνία να επανεξετάσει –και ενδεχομένως να αναμορφώσει– θεσμούς και αντιλήψεις που άλλοτε θεωρούνταν αμετάβλητοι.

Ένας από αυτούς είναι το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Guardian επισημαίνει ότι το σημερινό κόμμα δείχνει να βρίσκεται σε κρίση λειτουργίας, αν όχι σε παρακμή. Παρά ταύτα, ακόμη και ένα δυσλειτουργικό Δημοκρατικό Κόμμα είναι προτιμότερο από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει μετατραπεί σε προσωπολατρικό και αυταρχικό μόρφωμα.

Ωστόσο, η Αμερική χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ ένα ισχυρό και ζωντανό Δημοκρατικό Κόμμα – κάτι που δεν φαίνεται να διαθέτει.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι και η επιστροφή στην πολιτική της καθημερινότητας

Ανάμεσα στις ελάχιστες φωτεινές παρουσίες του κόμματος ξεχωρίζει ο Ζόραν Μαμντάνι, 34 ετών, μέλος της Πολιτειακής Βουλής της Νέας Υόρκης και βασικός διεκδικητής του δημαρχιακού αξιώματος στις επικείμενες εκλογές.

Ο Μαμντάνι εστιάζει στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες: το αυξανόμενο κόστος ζωής και τη δυσκολία διαβίωσης στις μεγάλες πόλεις. Αντί να εγκλωβίζεται σε ιδεολογικές συζητήσεις για τον «τραμπισμό», τον «καπιταλισμό» ή τον «σοσιαλισμό», προτείνει απλές, κατανοητές πολιτικές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η δωρεάν παιδική φροντίδα, τετραετές πάγωμα ενοικίων για περίπου δύο εκατομμύρια κατοίκους και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 30 δολάρια την ώρα.
Στόχος του είναι η άμεση βελτίωση της καθημερινότητας, σε μια προσέγγιση που θυμίζει τον πραγματισμό του Φραγκλίνου Ρούζβελτ τη δεκαετία του 1930.

Ανεξαρτήτως συμφωνίας ή διαφωνίας με τις προτάσεις του, ο Μαμντάνι καταφέρνει να επικοινωνεί με σαφήνεια και να εμπνέει νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν ξανά στην πολιτική διαδικασία.

Η πρόκληση προς το κατεστημένο των Δημοκρατικών

Η άνοδος του Μαμντάνι προκαλεί ανησυχία στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Τσακ Σούμερ δεν έχει εκφράσει στήριξη προς το πρόσωπό του, ενώ ο Μπιλ Κλίντον έχει ταχθεί υπέρ του Άντριου Κουόμο, ο οποίος επιλέγει μια ρητορική με ξενοφοβικά στοιχεία που θυμίζει τακτικές του Τραμπ.

Παράλληλα, η εφημερίδα New York Times προτείνει στους Δημοκρατικούς να κινηθούν προς το «κέντρο». Το ερώτημα, όμως, είναι τι σημαίνει πλέον «κέντρο» ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό και γιατί να αποτελεί επιθυμητό προορισμό.

Η επίκληση της «μετριοπάθειας» λειτουργεί συχνά ως κάλυψη για την προσκόλληση των λεγόμενων «εταιρικών Δημοκρατικών» σε μια πολιτική στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στις επιχειρήσεις και στους εύπορους ψηφοφόρους εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Αυτή η στροφή, υποστηρίζεται, συνέβαλε στην αποξένωση της εργατικής τάξης και άνοιξε τον δρόμο στον Τραμπ.

Ο Μαμντάνι, αντιθέτως, υποστηρίζει την ανάγκη για αναδιανομή μέσω φορολογίας των υψηλών εισοδημάτων και των επιχειρήσεων. Προτείνει φόρο 2% στα εισοδήματα άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων και αύξηση του εταιρικού φόρου στο 11,5%, ώστε να συγκλίνει με τον συντελεστή του Νιου Τζέρσεϊ – μέτρα που εκτιμάται ότι θα αποφέρουν περίπου 9 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα.

Σε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές ανισότητες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και η συγκέντρωση πλούτου βρίσκεται στα χέρια μιας μικρής οικονομικής ελίτ, η προσέγγισή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η Αμερική, αν το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει να ξαναγίνει το κόμμα της κοινωνικής πλειοψηφίας, καλείται να επικεντρωθεί στις ανάγκες των εργαζομένων, στη στέγαση, στους μισθούς, στη φροντίδα των παιδιών, στην πρόσβαση στην υγεία και στην ενίσχυση των συνδικάτων.
Παράλληλα, απαιτείται περιορισμός της επιρροής των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην πολιτική διαδικασία.

Η παρούσα περίοδος μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής για το Δημοκρατικό Κόμμα: το τέλος της εταιρικής του εκδοχής και την απαρχή μιας πιο λαϊκής και κοινωνικά προσανατολισμένης εκδοχής του.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι –και όσοι ακολουθούν παρόμοια πορεία– ενδέχεται να υποδεικνύουν τον δρόμο προς αυτήν την αναγέννηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/11/2025 - 16:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αναλαμβάνει καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Τι σηματοδοτεί η άφιξή της
Πολιτική

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αναλαμβάνει καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Τι σηματοδοτεί η άφιξή της

Πώς εξηγείται η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας – Τα ελληνικά διλήμματα
Πολιτική

Πώς εξηγείται η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας – Τα ελληνικά διλήμματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ
Ομόλογα

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ