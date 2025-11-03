Χιονοστιβάδα στη Νεπάλ: 7 νεκροί και 4 αγνοούμενοι σε καταφύγιο των Ιμαλαϊων
Ειδήσεις
19:23 - 03 Νοε 2025

Χιονοστιβάδα στη Νεπάλ: 7 νεκροί και 4 αγνοούμενοι σε καταφύγιο των Ιμαλαϊων

Reporter.gr Newsroom
Τρεις Αμερικανοί πολίτες βρίσκονται ανάμεσα στους επτά νεκρούς μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε τη βάση καταφυγίου της κορυφής Yalung Ri στα Ιμαλάια του Νεπάλ, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Μαζί τους σκοτώθηκαν επίσης ένας Καναδός, ένας Ιταλός και δύο Νεπαλέζοι, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υποδιοικητή Αστυνομίας Gyan Kumar Mahato της αστυνομίας Dolakha, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Kathmandu Post.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και τέσσερα αγνοούνται, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Στο περιστατικό εμπλέκονται η Νεπαλέζικη Στρατιωτική Δύναμη, η Αστυνομία και η Ένοπλη Αστυνομία του Νεπάλ, αλλά οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι περιορισμοί πτήσεων σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις.

Η χιονοστιβάδα έπληξε την ομάδα 15 ορειβατών, ξένων και Νεπαλέζων οδηγών, περίπου μίαμιση ώρα μετά την έναρξη της ανάβασης σε απότομη παγωμένη πλαγιά, σε υψόμετρο περίπου 3.500 μέτρων (11.500 πόδια). Η κορυφή Yalung Ri υπερβαίνει τα 5.500 μέτρα (18.000 πόδια) και θεωρείται εναλλακτική διαδρομή για τους ορειβάτες της περιοχής του Έβερεστ.

Τον Οκτώβριο, η Νεπαλέζικη Στρατιωτική Δύναμη είχε ήδη διασώσει περισσότερους από 1.500 ορειβάτες, μεταξύ των οποίων περίπου 200 ξένοι, μετά από προηγούμενες χιονοστιβάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Review Nepal. Η τελευταία αυτή τραγωδία αναδεικνύει τους συνεχείς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ορειβάτες-τουρίστες στην περιοχή.

Η ανακοίνωση των ονομάτων των θυμάτων αναμένεται να γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή.

