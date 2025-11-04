Πέθανε ο Ντικ Τσέινι, αντιπρόεδρος του Τζορτζ Μπους και αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας»
Ειδήσεις
13:36 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Ντικ Τσένι, ο ισχυρότερος σύγχρονος αντιπρόεδρος της Αμερικής και κύριος αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Ο Τσέινι έμεινε στην ιστορία, καθώς καθοδήγησε τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράκ βασιζόμενος σε λανθασμένες υποθέσεις και πληροφορίες.

Ο 46ος αντιπρόεδρος, ο οποίος υπηρέτησε δίπλα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τζορτζ Μπους για δύο θητείες μεταξύ 2001 και 2009, ήταν για δεκαετίες ένας επιβλητικός και πολωτικός παράγοντας στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, στα τελευταία του χρόνια, ο Τσέινι, απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το κόμμα του λόγω της έντονης κριτικής του προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «δειλό» και απειλή για τη δημοκρατία.

Η υγεία του ήταν κλωνισμένη από καρδιαγγειακά προβλήματα. 'Εζησε πολλά χρόνια μακριά από την πολιτική, έπειτα από μεταμόσχευση καρδιάς στην οποία υποβλήθηκε το 2012 και την οποία χαρακτήρισε σε μια συνέντευξη του 2014 ως «το δώρο της ίδιας της ζωής».

