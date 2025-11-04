ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Enedis και ABB ανανεώνουν τη συνεργασία τους για την εξάλειψη του SF6 από το ηλεκτρικό δίκτυο της Γαλλίας
Ειδήσεις
14:19 - 04 Νοε 2025

Enedis και ABB ανανεώνουν τη συνεργασία τους για την εξάλειψη του SF6 από το ηλεκτρικό δίκτυο της Γαλλίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Enedis, ο μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (DSO) στη Γαλλία, ανανέωσε τη συμφωνία με την ABB για τη συνέχιση του εκσυγχρονισμού των ηλεκτρικών δικτύων της χώρας. Η πενταετής συμφωνία, με δυνατότητα επέκτασης έως και οκτώ έτη, αντικατοπτρίζει τη δύναμη της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών και τη φιλοδοξία της Enedis να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις υποδομές του δικτύου μέσης τάσης. Η σύμβαση υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ το τρίτο τρίμηνο του 2025. Οι οικονομικοί όροι δεν αποκαλύφθηκαν.

Οι σύγχρονες ενεργειακές λύσεις – όπως τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, οι αντλίες θερμότητας, οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας – οδηγούν τη μετάβαση της Ευρώπης μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Ταυτόχρονα, αυτές οι σύγχρονες ενεργειακές λύσεις αυξάνουν τη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 60% μεταξύ 2023 και 2030. Αυτή η επιτάχυνση ασκεί νέες πιέσεις στα δίκτυα διανομής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση συνεργασιών που θα στηρίξουν την επέκταση των δικτύων τόσο σε κλίμακα όσο και σε τεχνολογία.

Το 2017, πολύ πριν από τη σχετική νομοθεσία*, η Enedis δεσμεύτηκε να καταργήσει από τους διακόπτες μέσης τάσης (MV) της το εξαφθοριούχο θείο (SF6) - ένα αέριο του θερμοκηπίου 24.000 φορές πιο ισχυρό από το CO₂ .

Την ίδια χρονιά, η ABB και η Enedis συνεργάστηκαν για να πρωτοπορήσουν σε εναλλακτικές λύσεις χωρίς SF6. Η συνεργασία οδήγησε το 2021 στην πρώτη εγκατάσταση αερόψυκτων διακοπτών Unisec V500 (μια εξατομικευμένη παραλλαγή του Unisec Air) με ενσωματωμένους διακόπτες κενού. Από τότε, η τεχνολογία έχει επικυρωθεί και ενσωματωθεί στο ευρύτερο δίκτυο της Enedis για να υποστηρίξει νέες λύσεις με SF6-free αέρια στους διακόπτες του δικτύου.

Ο Hervé Champenois, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας της Enedis, σχολίασε: «Αυτή η ανανεωμένη συμφωνία με την ABB αντικατοπτρίζει τη κοινή μας φιλοδοξία να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να στηρίξουμε την εξάλειψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητες του. Συνεργαζόμενοι με εταίρους που μοιράζονται τις αξίες μας, μπορούμε να κάνουμε το γαλλικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πιο ανθεκτικό για το μέλλον».

Στο πλαίσιο της ανανεωμένης συμφωνίας, η ABB θα συνεχίσει να παρέχει την αποδεδειγμένη λύση χωρίς SF6, εξασφαλίζοντας ότι η καινοτομία που δημιουργήθηκε σε συνεργασία από τις δύο εταιρείες μπορεί πλέον να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα για να στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση της Γαλλίας.

«Αυτή η συμφωνία αναδεικνύει τη στενή συνεργασία μεταξύ της Enedis και της ABB τα τελευταία χρόνια», δήλωσε η Andrea Estrada Hein, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Switchgear Business Line, Distribution Solutions, της ABB. «Καθώς επιταχύνεται η ηλεκτροδότηση και αυξάνεται η ζήτηση στο δίκτυο, συνεργασίες όπως αυτή θα είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης θα είναι τόσο αξιόπιστη όσο και βιώσιμη».

Οι εταιρείες θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων, ενσωματώνοντας τον οικολογικό σχεδιασμό στις μελλοντικές τροποποιήσεις και καθιερώνοντας σαφή σχέδια προόδου για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι εταίροι εισάγουν επίσης ένα πρόγραμμα ανάκτησης του αποσυρόμενου εξοπλισμού που βασίζεται σε SF6, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στον τομέα των δικτύων.

Το SF6 ανήκει σε μια ομάδα χημικών ουσιών γνωστών ως φθοριούχα αέρια, ή F-gases, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ισχυρών αερίων του θερμοκηπίου.

* Ο κανονισμός F-gas της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει προθεσμίες για την σταδιακή κατάργηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί αυτά τα αέρια. Για τους πίνακες μέσης τάσης ονομαστικής τάσης έως 24kV, οι νέες μονάδες που χρησιμοποιούν SF6 θα απαγορεύονται από το 2026 και αυτές με ονομαστική τάση μεταξύ 24–52 kV από το 2030, ενώ μετά το 2035 θα επιτρέπεται μόνο η χρήση ανακυκλωμένου αερίου για λόγους συντήρησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

METLEN: Εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €65 εκατ. για φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 60 MW στην Ιταλία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

METLEN: Εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €65 εκατ. για φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 60 MW στην Ιταλία

Τσάφος: Ευκαιρία για τη χώρα η κατάργηση του ρωσικού αερίου - Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τσάφος: Ευκαιρία για τη χώρα η κατάργηση του ρωσικού αερίου - Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα

Πετρέλαιο: Συνεχίζει την πτωτική του πορεία – Τρίμηνο υψηλό για το δολάριο
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Συνεχίζει την πτωτική του πορεία – Τρίμηνο υψηλό για το δολάριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης
Ειδήσεις

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία
Ειδήσεις

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία

Οι γαλλικές τράπεζες κλείνουν την πόρτα στη Λεπέν – Αγώνας για χρηματοδότηση ενόψει των προεδρικών εκλογών
Ειδήσεις

Οι γαλλικές τράπεζες κλείνουν την πόρτα στη Λεπέν – Αγώνας για χρηματοδότηση ενόψει των προεδρικών εκλογών

Γαλλία: Ο Μακρόν τίμησε την επέτειο νίκης κατά των Ναζί
Ειδήσεις

Γαλλία: Ο Μακρόν τίμησε την επέτειο νίκης κατά των Ναζί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ