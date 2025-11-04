Enedis και ABB ανανεώνουν τη συνεργασία τους για την εξάλειψη του SF6 από το ηλεκτρικό δίκτυο της Γαλλίας

Η Enedis, ο μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (DSO) στη Γαλλία, ανανέωσε τη συμφωνία με την ABB για τη συνέχιση του εκσυγχρονισμού των ηλεκτρικών δικτύων της χώρας. Η πενταετής συμφωνία, με δυνατότητα επέκτασης έως και οκτώ έτη, αντικατοπτρίζει τη δύναμη της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών και τη φιλοδοξία της Enedis να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις υποδομές του δικτύου μέσης τάσης. Η σύμβαση υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ το τρίτο τρίμηνο του 2025. Οι οικονομικοί όροι δεν αποκαλύφθηκαν.

Οι σύγχρονες ενεργειακές λύσεις – όπως τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, οι αντλίες θερμότητας, οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας – οδηγούν τη μετάβαση της Ευρώπης μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Ταυτόχρονα, αυτές οι σύγχρονες ενεργειακές λύσεις αυξάνουν τη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 60% μεταξύ 2023 και 2030. Αυτή η επιτάχυνση ασκεί νέες πιέσεις στα δίκτυα διανομής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση συνεργασιών που θα στηρίξουν την επέκταση των δικτύων τόσο σε κλίμακα όσο και σε τεχνολογία.

Το 2017, πολύ πριν από τη σχετική νομοθεσία*, η Enedis δεσμεύτηκε να καταργήσει από τους διακόπτες μέσης τάσης (MV) της το εξαφθοριούχο θείο (SF6) - ένα αέριο του θερμοκηπίου 24.000 φορές πιο ισχυρό από το CO₂ .

Την ίδια χρονιά, η ABB και η Enedis συνεργάστηκαν για να πρωτοπορήσουν σε εναλλακτικές λύσεις χωρίς SF6. Η συνεργασία οδήγησε το 2021 στην πρώτη εγκατάσταση αερόψυκτων διακοπτών Unisec V500 (μια εξατομικευμένη παραλλαγή του Unisec Air) με ενσωματωμένους διακόπτες κενού. Από τότε, η τεχνολογία έχει επικυρωθεί και ενσωματωθεί στο ευρύτερο δίκτυο της Enedis για να υποστηρίξει νέες λύσεις με SF6-free αέρια στους διακόπτες του δικτύου.

Ο Hervé Champenois, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας της Enedis, σχολίασε: «Αυτή η ανανεωμένη συμφωνία με την ABB αντικατοπτρίζει τη κοινή μας φιλοδοξία να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να στηρίξουμε την εξάλειψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητες του. Συνεργαζόμενοι με εταίρους που μοιράζονται τις αξίες μας, μπορούμε να κάνουμε το γαλλικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πιο ανθεκτικό για το μέλλον».

Στο πλαίσιο της ανανεωμένης συμφωνίας, η ABB θα συνεχίσει να παρέχει την αποδεδειγμένη λύση χωρίς SF6, εξασφαλίζοντας ότι η καινοτομία που δημιουργήθηκε σε συνεργασία από τις δύο εταιρείες μπορεί πλέον να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα για να στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση της Γαλλίας.

«Αυτή η συμφωνία αναδεικνύει τη στενή συνεργασία μεταξύ της Enedis και της ABB τα τελευταία χρόνια», δήλωσε η Andrea Estrada Hein, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Switchgear Business Line, Distribution Solutions, της ABB. «Καθώς επιταχύνεται η ηλεκτροδότηση και αυξάνεται η ζήτηση στο δίκτυο, συνεργασίες όπως αυτή θα είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης θα είναι τόσο αξιόπιστη όσο και βιώσιμη».

Οι εταιρείες θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων, ενσωματώνοντας τον οικολογικό σχεδιασμό στις μελλοντικές τροποποιήσεις και καθιερώνοντας σαφή σχέδια προόδου για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι εταίροι εισάγουν επίσης ένα πρόγραμμα ανάκτησης του αποσυρόμενου εξοπλισμού που βασίζεται σε SF6, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στον τομέα των δικτύων.

Το SF6 ανήκει σε μια ομάδα χημικών ουσιών γνωστών ως φθοριούχα αέρια, ή F-gases, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ισχυρών αερίων του θερμοκηπίου.

* Ο κανονισμός F-gas της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει προθεσμίες για την σταδιακή κατάργηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί αυτά τα αέρια. Για τους πίνακες μέσης τάσης ονομαστικής τάσης έως 24kV, οι νέες μονάδες που χρησιμοποιούν SF6 θα απαγορεύονται από το 2026 και αυτές με ονομαστική τάση μεταξύ 24–52 kV από το 2030, ενώ μετά το 2035 θα επιτρέπεται μόνο η χρήση ανακυκλωμένου αερίου για λόγους συντήρησης.