Πετρέλαιο: Συνεχίζει την πτωτική του πορεία – Τρίμηνο υψηλό για το δολάριο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν άνω από 1% καθώς η απόφαση του OPEC+ και τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία πιέζουν την αγορά

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 1,30%, στα 63,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει πτώση 1,61%, στα 60,07 δολάρια το βαρέλι.

«Η διαδοχή απογοητευτικών στοιχείων PMI από την Ασία και το αμερικανικό ISM προκαλεί ανησυχία για τη ζήτηση πετρελαίου. Εξίσου ανησυχητική είναι και η διαρκής απειλή νέων εμπορικών δασμών», ανέφερε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, John Evans.

«Η αναζωπύρωση του αμερικανικού δολαρίου λειτουργεί επίσης αποτρεπτικά για τις τιμές του πετρελαίου, και εκτιμούμε ότι θα συνεχιστεί μια σταδιακή υποχώρηση στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε.

Την Κυριακή (3/11), ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και οι σύμμαχοί του (OPEC+) συμφώνησαν σε μικρή αύξηση παραγωγής για τον Δεκέμβριο και αναστολή των περαιτέρω αυξήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.

«Η αγορά ενδέχεται να εκλάβει αυτή την απόφαση ως την πρώτη έμμεση αναγνώριση μιας πιθανής υπερπροσφοράς από πλευράς OPEC+, που μέχρι σήμερα διατηρούσε ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις για τη ζήτηση και την ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει επιπλέον βαρέλια», σχολίασε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής του ενεργειακού τομέα στη DBS Bank.

Παρά τη σημερινή κάμψη, οι κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών εταιρειών Rosneft και Lukoil ενδέχεται να προσφέρουν πρόσκαιρη στήριξη στις τιμές, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αναλύτρια Tina Teng.

Στην Ασία, η παραγωγική δραστηριότητα της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε τον Οκτώβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 19 μηνών, λόγω της υποχώρησης της ζήτησης στους κλάδους αυτοκινητοβιομηχανίας και ημιαγωγών, σύμφωνα με έρευνα του ιδιωτικού τομέα.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα πιο πρόσφατα στοιχεία αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ από το American Petroleum Institute (API), που θα δημοσιευτούν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αναμένεται να έχουν αυξηθεί την περασμένη εβδομάδα.

Άνοδος στο φυσικό αέριο – Τρίμηνο υψηλό για το δολάριο

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τρίτης (4/11), το φυσικό αέριο σημειώνει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 1,147% στα 32,105 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει απώλειες 0,26% στα 4.003,45 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται και αυτό καθοδικά με απώλειες 1,13% στα 47,508 δολάρια η ουγγιά. Ο χαλκός, βυθίζεται κατά 2,93% και βρίσκεται στα 4,9208 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,14% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1503 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,55% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,307 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, χάνει 0,35% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8801 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Σημειώνεται ότι δολάριο κινείται κοντά σε τρίμηνο υψηλό, καθώς οι διχασμένες απόψεις εντός της Federal Reserve –σχετικά με το αν θα υπάρξει νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο– οδήγησαν τους επενδυτές να περιορίσουν τα στοιχήματα για άμεσες μειώσεις.

Ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τα εμπορεύματα που αποτιμώνται σε δολάρια ακριβότερα για κατόχους άλλων νομισμάτων.