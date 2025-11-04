ΕΕ - Έκθεση Διεύρυνσης 2025: Σημαντική πρόοδος για Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ουκρανία και Μολδαβία για ένταξη

Την Ετήσια Έκθεση Διεύρυνσης δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας τη συνολική αποτίμηση της πορείας των δώδεκα χωρών που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτές, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία ξεχωρίζουν.

Στην έκθεση, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Μαυροβούνιο, το οποίο, σύμφωνα με την Κομισιόν, έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην ενταξιακή του πορεία. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, η χώρα έκλεισε τέσσερα διαπραγματευτικά κεφάλαια, ενισχύοντας τη θέση της ως η πλέον ώριμη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ.

Ανάλογη θετική αξιολόγηση καταγράφεται και για την Αλβανία, η οποία, όπως επισημαίνεται, έχει επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση και μεταρρυθμιστικό ρυθμό.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, χαιρέτισε την πρόοδο των δύο χωρών, δηλώνοντας: «Το Μαυροβούνιο είναι η πιο προχωρημένη χώρα στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, ενώ η Αλβανία παρουσιάζει πρωτοφανή δυναμική. Και οι δύο βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην ευρωπαϊκή τους προοπτική».

Η Κομισιόν τονίζει ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ιδίως στους τομείς της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, θα είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας τα επόμενα χρόνια.

Μαυροβούνιο: Σημαντική πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις

Στην Έκθεση τονίζεται ότι το Μαυροβούνιο "είναι σε καλό δρόμο" για την ενταξιακή του πορεία. Όπως αναφέρει η Έκθεση της Επιτροπής, "η συνεχιζόμενη πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις και η επιδίωξη μιας ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης είναι κρίσιμες για την επίτευξη του στόχου της χώρας να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις ένταξης μέχρι το τέλος του 2026. Εφόσον διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, το Μαυροβούνιο είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο".

Αλβανία: Πρόοδος έχει επιτευχθεί σε θεμελιώδη ζητήματα όπως η δικαιοσύνη

Αναφορικά με την Αλβανία, η έκθεση της ΕΕ αναφέρει ότι η χώρα "έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, με τέσσερις τομείς να ανοίγουν τον τελευταίο χρόνο. Οι προετοιμασίες για το άνοιγμα του τελευταίου τομέα φέτος είναι σε προχωρημένο στάδιο. Η πρόοδος έχει επιτευχθεί σε θεμελιώδη ζητήματα, ιδιαίτερα στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς".

Η Έκθεση αναφέρει ότι από την πλευρά της Αλβανίας χρειάζονται συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε συγκεκριμένους τομείς για να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι και να καταφέρει η χώρα να ανοίξει τον δρόμο για το κλείσιμο των κεφαλαίων διαπραγμάτευσης, "μόλις πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς", όπως επισημαίνει η Κομισιόν.

"Η επίτευξη του στόχου της Αλβανίας για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι το 2027 εξαρτάται από τη διατήρηση της ώθησης των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των πλευρών. Εφόσον διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, η Αλβανία είναι σε καλό δρόμο να επιτύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο", αναφέρει η Έκθεση με το Πακέτο Διεύρυνσης της Κομισιόν. Η Αλβανία έχει κάνει σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια για την κάλυψη ενδιάμεσων στόχων στα θεμελιώδη ζητήματα.

Ουκρανία: Σταθερή πορεία ένταξης στην ΕΕ

Σύμφωνα με την Έκθεση, η Ουκρανία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης και προχωρήσει σε βασικές μεταρρυθμίσεις.

"Για την Ουκρανία, η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εγγύηση ασφάλειας. Καμία υποψήφια χώρα δεν έχει υλοποιήσει τόσο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις ενώ βρίσκεται σε πόλεμο. Και αυτό δείχνει τη μοναδική αφοσίωση της Ουκρανίας στην ένταξή της", δήλωσε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής κατά την παρουσίαση της Έκθεσης.

Όπως αποτυπώθηκε στην Έκθεση, η Ουκρανία έχει υιοθετήσει χάρτες πορείας για το κράτος δικαίου, τη δημόσια διοίκηση και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τις εθνικές μειονότητες, το οποίο η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά. Η Ουκρανία έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για το άνοιγμα εννέα ομάδων, όπως αυτές που ορίζονται για τις εξωτερικές σχέσεις και την εσωτερική αγορά, ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στο άνοιγμα των υπόλοιπων τριών ομάδων και καταβάλλει προσπάθειες ώστε το Συμβούλιο να είναι σε θέση να προχωρήσει στο άνοιγμα όλων των ομάδων πριν από το τέλος του έτους. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι να ολοκληρώσει προσωρινά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις έως το τέλος του 2028. Η Επιτροπή δεσμεύεται να υποστηρίξει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, αλλά θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί, απαιτείται επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη ζητήματα, και συγκεκριμένα το κράτος δικαίου.

Η έκθεση αναφέρεται στην "επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων" που πρέπει να γίνουν, καθώς όπως αναφέρεται στην Έκθεση, "οι πρόσφατες αρνητικές τάσεις, κυρίως η αυξημένη πίεση επί των υπηρεσιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και επί της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αντιστραφεί με αποφασιστικό τρόπο".

Μολδαβία: Μεγαλύτερη πρόοδος μεταξύ των υπό ένταξη χωρών

Η Μολδαβία έχει προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην πορεία της προς την ένταξη και έχει εμβαθύνει σημαντικά τη συνεργασία της με την ΕΕ, "παρά τις συνεχείς υβριδικές απειλές και τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της χώρας", όπως αναφέρει η Έκθεση. Σύμφωνα με την κ. Κάλας, "η Μολδαβία έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο σε ένα έτος από όλες τις υποψήφιες χώρες".

Όπως τόνισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, "οι εκλογές της Μολδαβίας τον Οκτώβριο έδειξαν ένα ξεκάθαρο "ναι" στο ευρωπαϊκό μέλλον και η χώρα συνεχίζει να εφαρμόζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις". Στη χώρα της Μολδαβίας αναφέρθηκε και η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κοζ, λέγοντας πως "είμαστε πιο αποφασιστικοί στην υποστήριξη ορισμένων υποψηφίων, προκειμένου να προστατέψουν το δημοκρατικό τους χώρο και να αποκρούσουν ξένες παρεμβάσεις και παραπληροφόρηση, όπως στη Μολδαβία".