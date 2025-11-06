Η «πράσινη» γραφειοκρατία της Ευρώπης σε αναδίπλωση – Yπό πίεση το πλαίσιο βιωσιμότητας
17:12 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Αν μιλήσεις με οποιονδήποτε στις Βρυξέλλες για την οικονομία της Ευρώπης, θα ακούσεις το ίδιο παράπονο: η Ευρώπη έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Το πώς όμως μπορεί να αποφευχθεί αυτό που ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι χαρακτήρισε εύστοχα ως «αργό μαρτύριο» της ευρωπαϊκής παρακμής, είναι άλλο ζήτημα.

Ένα πεδίο στο οποίο η ΕΕ έχει δείξει προθυμία να αναθεωρήσει την πορεία της είναι η ρύθμιση της αγοράς. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg Radio, ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξέφρασε τη διάθεση της Ένωσης να λάβει υπόψη τις ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με τους κανόνες της για το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση (ESG), εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς αντίδρασης από τον επιχειρηματικό κόσμο.

«Προφανώς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρούμε την κανονιστική μας αυτονομία», δήλωσε. «Από την άλλη πλευρά, φυσικά, πρέπει να ακούμε και να αναγνωρίζουμε τις ανησυχίες που εκφράζουν διάφοροι εταίροι ανά τον κόσμο, και να εξετάζουμε τις συνέπειες.»

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από καταιγισμό παραπόνων σχετικά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την εταιρική βιωσιμότητα και τη δέουσα επιμέλεια, γνωστές με τα ακρωνύμια CSRD και CSDDD. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, έχει ήδη προτείνει την αναθεώρηση και «απλοποίηση» αυτών των κανονισμών, αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμα εγκρίνει το σχέδιο.

Σε κάθε περίπτωση, οι κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν και για εταιρείες εκτός ΕΕ που δραστηριοποιούνται εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, και ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικά πρόστιμα. Οι ΗΠΑ και το Κατάρ προειδοποίησαν τον περασμένο μήνα, με κοινή επιστολή, ότι οι εξαγωγές ενέργειας προς την Ευρώπη θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο αν η ΕΕ επιμείνει στην Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια των Επιχειρήσεων (CSDDD) στην τρέχουσα μορφή της.

«Αν η CSDDD δεν τροποποιηθεί ή ακυρωθεί, δεν πρόκειται να στείλουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στην Ευρώπη, αυτό είναι βέβαιο», έγραψε στο X ο Υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ μπιν Σερίντα αλ-Καάμπι. Ο Αμερικανός πρέσβης στην ΕΕ, Άντι Πάζντερ —ο οποίος υπήρξε από τους πρωτεργάτες του κινήματος κατά των κανόνων ESG στις ΗΠΑ— είχε δηλώσει νωρίτερα στο Bloomberg ότι τα συγκεκριμένα «δρακόντεια νομοθετήματα» πρέπει να καταργηθούν.

Επιχειρηματικοί φορείς που εκπροσωπούν εταιρείες από την Κορέα, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι η ΕΕ κινδυνεύει να δημιουργήσει «ακούσια νομικά και οικονομικά εμπόδια».

Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι ακούει αυτές τις ανησυχίες. «Έχουμε ακούσει από πολλές χώρες και επιχειρήσεις», είπε, «και γι’ αυτό η CSDDD περιλήφθηκε στο πρώτο μας “πακέτο απλοποίησης”, όπου στην πραγματικότητα την τροποποιούμε αρκετά ουσιαστικά.»

Ακόμα κι αν οι οδηγίες περιοριστούν σημαντικά, το γεγονός ότι η εξωεδαφικότητα παραμένει μέρος της CSDDD αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, Πολ Άτκινς, «σημαντικό λόγο ανησυχίας».

Το επόμενο καθοριστικό βήμα για τη νομοθεσία θα είναι η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, οι διεθνείς επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

