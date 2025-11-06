Κικίλιας από την P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Πολιτική
17:03 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια και ναυπηγεία δρομολογούνται, μέσα από τις επαφές της Αθήνας με την Ουάσινγκτον, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο πλαίσιο των εργασιών της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.
Ο Υπουργός ανέφερε ότι «έχει δοθεί εντολή από τον Πρωθυπουργό να ξεκινήσει η συζήτηση με τους Αμερικανούς ομολόγους μας για το πώς θα ενισχυθούν τα ναυπηγεία και τα λιμάνια, εδώ αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να συνδεθούν μεταξύ τους». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών».
«Όποιος κυριαρχεί στη θάλασσα, κυριαρχεί στο εμπόριο και στην ενέργεια» σημείωσε ο κ. Κικίλιας, υπενθυμίζοντας ότι πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης. Επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο παράγοντα στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.
Ο Υπουργός εξήγησε ότι το LNG αποτελεί το καύσιμο του σήμερα και θα διαμορφώσει την παγκόσμια ενεργειακή πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια, με την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργάζονται για τη μεταφορά του στους συμμάχους μέσω του Ατλαντικού. Στο ίδιο σημείο αναφέρθηκε στις υποδομές, όπως το FSRU, οι ανάστροφοι αγωγοί στην Αλεξανδρούπολη και οι γεωτρήσεις νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο.
Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι στις συζητήσεις του με τους Αμερικανούς Υπουργούς, περιλαμβάνονται τα ναυπηγεία, οι επισκευές και οι νέες ναυπηγήσεις πλοίων, καθώς και επενδύσεις στα λιμάνια και στο εργατικό δυναμικό.
Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, φέρνοντας φθηνότερη ενέργεια, φθηνότερα αγαθά, μικρότερο πληθωρισμό, σταθερές οικονομίες και νέες επενδύσεις.
