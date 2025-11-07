Βρετανία: Άρση των κυρώσεων κατά του Αλ Σαράα

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Βρετανία προχώρησε την Παρασκευή (7/11) σε άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στον Πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Αλ Σαράα, κατόπιν της αντίστοιχης απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενόψει της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Βρετανία γνωστοποίησε επίσης ότι προχωρά και στην άρση των κυρώσεων εις βάρος του Υπουργού Εσωτερικών της Συρίας, Άνας Χατάμπ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Οι δύο αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως τεθεί υπό οικονομικές κυρώσεις που στόχευαν οργανώσεις, όπως το Ισλαμικό Κράτος και η Αλ Κάιντα.