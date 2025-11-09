ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σταϊνμάιερ: Η γερμανική δημοκρατία δέχεται την πιο επικίνδυνη επίθεση από την εποχή της επανένωσης
Ειδήσεις
21:15 - 09 Νοε 2025

Σταϊνμάιερ: Η γερμανική δημοκρατία δέχεται την πιο επικίνδυνη επίθεση από την εποχή της επανένωσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με έντονη ανησυχία και προειδοποιητικό τόνο, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, προειδοποίησε για τη «μεγαλύτερη επίθεση» που έχει δεχθεί η γερμανική δημοκρατία από την επανένωση του 1990, υπογραμμίζοντας ότι «η απειλή προέρχεται πλέον από ακροδεξιές δυνάμεις που κερδίζουν έδαφος και υποστήριξη».

Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση στο Προεδρικό Ανάκτορο Bellevue, ανήμερα της 9ης Νοεμβρίου, ημέρας-ορόσημο για την ιστορία της Γερμανίας, ο Σταϊνμάιερ κάλεσε τους πολίτες να υπερασπιστούν ενεργά τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. «Η 9η Νοεμβρίου αντιπροσωπεύει το φως και τη σκιά της ιστορίας μας. Ας σταθούμε ενωμένοι, ας μην προδώσουμε αυτό που μας ορίζει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι «ποτέ μετά την επανένωση δεν υπήρξε τόσο έντονη απειλή για τη δημοκρατία και την ελευθερία», κατηγορώντας τις ακροδεξιές δυνάμεις πως «δελεάζουν την κοινωνία με το δηλητήριο του θυμού και της απάτης». «Υπόσχονται αυταρχική ηγεσία και μια ψευδαίσθηση εθνικού μεγαλείου, την ώρα που διαβρώνουν τα θεμέλια της δημοκρατίας μας», είπε.

Χωρίς να κατονομάσει το κόμμα AfD, ο Σταϊνμάιερ ζήτησε να υπάρξει απόλυτη αποστασιοποίηση του πολιτικού κέντρου από τους εξτρεμιστές και υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με αντιδημοκρατικές δυνάμεις – ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στο κοινοβούλιο». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πιθανότητα απαγόρευσης κομμάτων που στρέφονται κατά του Συντάγματος, χαρακτηρίζοντάς την «ύστατη λύση μιας ανθεκτικής δημοκρατίας».

Ο πρόεδρος δεν παρέλειψε να θίξει τον φόβο που εκφράζουν πολλοί πολίτες για την άνοδο του αντισημιτισμού και του ρατσισμού, διερωτώμενος: «Είναι δυνατόν να μην έχουμε διδαχθεί από την ιστορία;». Υπενθύμισε πως ο γερμανικός πατριωτισμός πρέπει να είναι «ταπεινός και ευσυνείδητος, γιατί η ευθύνη για το παρελθόν μας δεν σβήνει ποτέ».

Κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε κάλεσμα δράσης προς όλους τους πολίτες: «Η δημοκρατία δεν υπερασπίζεται τον εαυτό της μόνη της. Χρειαζόμαστε ενεργούς δημοκράτες, ανθρώπους που μιλούν, που αντιστέκονται, που δεν σωπαίνουν — στο κοινοβούλιο, στα σχολεία, στους δρόμους, στις δουλειές τους. Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όρθιοι».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ifo: Μικρή άνοδος της αισιοδοξίας στη Γερμανία
Ειδήσεις

Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ifo: Μικρή άνοδος της αισιοδοξίας στη Γερμανία

ifo: Η παρατεταμένη επιδότηση μειωμένου ωραρίου εργασίας επιτείνει την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
Ειδήσεις

ifo: Η παρατεταμένη επιδότηση μειωμένου ωραρίου εργασίας επιτείνει την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Γερμανία: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις βλέπει μείωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας
Ειδήσεις

Γερμανία: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις βλέπει μείωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ