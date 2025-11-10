Γερουσία ΗΠΑ: Έγινε το πρώτο βήμα για τον τερματισμό του κυβερνητικού «λουκέτου»

Μια σημαντική ομάδα Δημοκρατικών της Γερουσίας ενώθηκε με τους Ρεπουμπλικάνους το βράδυ της Κυριακής, για να προωθήσει μια συμφωνία που στοχεύει να τερματίσει το μακροβιότερο κυβερνητικό «shutdown» στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επτά Δημοκρατικοί γερουσιαστές και ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Άνγκους Κινγκ (Μέιν) ψήφισαν μαζί με σχεδόν όλους τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας, κάνοντας το πρώτο βήμα για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Η ψηφοφορία της Κυριακής, που απαιτούσε 60 ψήφους για να περάσει, ήταν η πρώτη από μια σειρά που θα χρειαστούν για να εγκριθεί η συμφωνία στο ανώτερο σώμα του Κογκρέσου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Washington Post, η συμφωνία δίχασε το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσαρλς Σούμερ (Νέα Υόρκη) και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις (Νέα Υόρκη) τάχθηκαν εναντίον της.

«Αυτή η κρίση στην υγειονομική περίθαλψη είναι τόσο σοβαρή, τόσο επείγουσα, τόσο καταστροφική για τις οικογένειες στις πατρίδες μας, που δεν μπορώ με καλή συνείδηση να υποστηρίξω αυτή την προσωρινή χρηματοδότηση», δήλωσε ο Σούμερ από το βήμα της Γερουσίας, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που είναι γνωστό ως continuing resolution.

Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί της βάσης επίσης αντιτάχθηκαν στη συμφωνία.

«Νομίζω ότι είναι ένα τρομερό λάθος», δήλωσε η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν (Μασαχουσέτη) στους δημοσιογράφους καθώς έβγαινε από κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση των Δημοκρατικών της Γερουσίας, που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες το βράδυ της Κυριακής. «Ο αμερικανικός λαός θέλει να σταθούμε και να παλέψουμε για την υγειονομική περίθαλψη, και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε.»

Η διακομματική συμφωνία συνδυάζει τρία πλήρη νομοσχέδια χρηματοδότησης σε ένα πακέτο, μαζί με μια προσωρινή ρύθμιση που θα άνοιγε ξανά την κυβέρνηση έως τις 30 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν επεκτείνει τις επιδοτήσεις του Affordable Care Act (ACA) που λήγουν στο τέλος του έτους — κάτι που οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι θα προκαλέσει εκτίναξη των ασφαλίστρων για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Αντί αυτού, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θιούν (Νότια Ντακότα), δεσμεύτηκε να διεξαχθεί ξεχωριστή ψηφοφορία για την παράταση των επιδοτήσεων έως τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

«Ύστερα από 40 μακριές ημέρες, ελπίζω ότι μπορούμε επιτέλους να βάλουμε τέλος στο “shutdown”», είπε ο Θιούν την Κυριακή το βράδυ από το βήμα της Γερουσίας.

Η υπόσχεση για μελλοντική ψηφοφορία σχετικά με τις επιδοτήσεις του ACA είναι απίθανο να ικανοποιήσει τους περισσότερους Δημοκρατικούς της Βουλής, οι οποίοι απαιτούν από τους Ρεπουμπλικάνους να δεχθούν την παράταση πριν συμφωνήσουν να ξανανοίξει η κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον (Λουιζιάνα), δεν έχει δεσμευτεί να φέρει σε ψηφοφορία τέτοιο νομοσχέδιο, καθώς πολλοί Ρεπουμπλικάνοι επιθυμούν να λήξουν αυτές οι επιδοτήσεις.

Ενώ ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι δήλωσαν πρόθυμοι να διαπραγματευτούν για την παράταση μετά το τέλος του «shutdown», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Το Σαββατοκύριακο πρότεινε να ανακατευθυνθεί η χρηματοδότηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες προς τους απλούς Αμερικανούς.

Η συμφωνία αποσκοπεί επίσης στην αναίρεση περισσότερων από 4.000 απολύσεων ομοσπονδιακών υπαλλήλων που προσπάθησε να επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ κατά τη διάρκεια του «shutdown». Περιλαμβάνει επίσης διάταξη που αποτρέπει νέες απολύσεις έως τις 30 Ιανουαρίου, καθώς ο ομοσπονδιακός δημόσιος τομέας ήδη έχει πληγεί από δεκάδες χιλιάδες απολύσεις νωρίτερα μέσα στο έτος. Οι νομοθέτες θα διαθέσουν επίσης χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), γνωστό και ως κουπόνια τροφίμων, έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Κάθριν Κορτέζ Μάστο (Νεβάδα), Τιμ Κέιν (Βιρτζίνια), Ντικ Ντέρμπιν (Ιλινόι), Τζον Φέτερμαν (Πενσυλβάνια), Μάγκι Χασάν (Νιου Χάμσαϊρ), Τζάκι Ρόζεν (Νεβάδα) και Τζιν Σαχίν (Νιου Χάμσαϊρ) ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας, όπως και ο Κινγκ, ανεξάρτητος που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς.

«Καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι οι Δημοκρατικοί συνάδελφοί μου ικανοποιημένοι με τη συμφωνία», δήλωσε η Σαχίν, που τη διαπραγματεύτηκε μαζί με τον Κινγκ και τη Χασάν. «Αλλά η αναμονή μιας εβδομάδας ή ενός μήνα δεν θα έφερνε καλύτερο αποτέλεσμα — μόνο περισσότερο κακό για τις οικογένειες στο Νιου Χάμσαϊρ και σε όλη τη χώρα.»

Ο Κινγκ αναγνώρισε ότι η συμφωνία δεν έδινε στους Δημοκρατικούς όλα όσα ήθελαν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα οι Ρεπουμπλικάνοι να συμφωνήσουν σε παράταση των επιδοτήσεων του ACA όσο η κυβέρνηση παρέμενε κλειστή — ενώ υπήρχε ίσως 50-50 πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία μετά την επαναλειτουργία.

«Θα διάλεγα κάθε μέρα μια λογική πιθανότητα αντί για καμία πιθανότητα», είπε ο Κινγκ.

Ο Κέιν, που προώθησε τις διατάξεις για την αναίρεση των απολύσεων, δήλωσε ότι δεν κατέληξε σε τελική συμφωνία με τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας σχετικά με το κείμενο που απαγορεύει μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων μέχρι περίπου τις 5:45 μ.μ. της Κυριακής.

«Υπήρξε μεγάλη αντίσταση — αλλά χρειάζονταν την ψήφο μου», είπε στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα την Κυριακή, είχε δηλώσει ότι το νομοσχέδιο θα «προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από αβάσιμες απολύσεις, θα επαναφέρει όσους απολύθηκαν άδικα κατά τη διάρκεια του “shutdown” και θα διασφαλίσει ότι θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους, όπως ορίζει νόμος που πέρασα το 2019.»

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού για το αν ο Τραμπ θα στηρίξει τη συμφωνία, αλλά ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι το σχέδιο μπορεί να τερματίσει το «shutdown».

«Φαίνεται ότι πλησιάζουμε στο τέλος του “shutdown”», είπε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής. «Θα ξέρουμε πολύ σύντομα.»

Μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να περάσει το τελικό νομοσχέδιο από τη Γερουσία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που έχει διακοπεί από τις 19 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει επίσης να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον για να το ψηφίσει.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν τη Γερουσία με 53-47, αλλά χρειάζονταν τη στήριξη Δημοκρατικών για να ανοίξει η κυβέρνηση, καθώς απαιτούνται 60 ψήφοι για να λήξει το filibuster· τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικοί έπρεπε να πουν «ναι», επειδή ο Ραντ Πολ (Κεντάκι) ψήφισε «όχι».