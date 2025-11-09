Σύνοδος για το κλίμα ή πετρελαϊκό φόρουμ; Cop30 - Οι λομπίστες των ορυκτών καυσίμων γράφουν τους κανόνες

Η παρουσία των εταιρειών ορυκτών καυσίμων στις διεθνείς συνόδους του ΟΗΕ για το κλίμα (COP) έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, την ώρα που ο πλανήτης βιώνει τη μια καταστροφή μετά την άλλη λόγω της υπερθέρμανσης. Και το ερώτημα είναι: ««Ποιος σώζει το κλίμα όταν οι πετρελαϊκές έχουν λόγο στις αποφάσεις;».

Σύμφωνα με νέα έρευνα, πάνω από 5.000 λομπίστες πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα συμμετείχαν στις τέσσερις τελευταίες συνόδους COP, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε πολιτικούς και διαμορφωτές πολιτικής, ακόμη και περισσότερο από αρκετά κράτη.

Η αντίφαση είναι κραυγαλέα: ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν πως ο κόσμος βαδίζει εκτός στόχου για περιορισμό της θέρμανσης κάτω από 1,5°C, οι ίδιες οι εταιρείες που ευθύνονται για τη ρύπανση «διαπραγματεύονται» για το μέλλον του κλίματος.

Η βιομηχανία του άνθρακα μέσα στα άδυτα των COP

Η έρευνα του Guardian και της συμμαχίας Kick Big Polluters Out (KBPO) αποκάλυψε ότι οι λομπίστες που συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια εκπροσωπούν τουλάχιστον 859 οργανισμούς, από πετρελαϊκές και ενεργειακές πολυεθνικές έως κρατικούς κολοσσούς.

Μόλις 90 από αυτές τις εταιρείες παρήγαγαν το 57% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2024, ενώ ευθύνονται για το 63% των νέων έργων εξόρυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστά ονόματα: Shell (37 εκπρόσωποι), BP (36), ExxonMobil (32) και Chevron (20), εταιρείες που μόνο την τελευταία πενταετία κατέγραψαν κέρδη άνω των 420 δισ. δολαρίων.

Ανισότητα πρόσβασης - Περισσότερα λόμπι από ολόκληρες χώρες

Στην τελευταία COP στο Μπακού, 1.773 λομπίστες ορυκτών καυσίμων ήταν παρόντες, αριθμός κατά 70% μεγαλύτερος από το σύνολο των αντιπροσώπων των 10 πιο ευάλωτων χωρών στην κλιματική κρίση. Η παρουσία τους ήταν τόσο έντονη, ώστε ορισμένοι αναλυτές μιλούν για «κατάληψη» των συνομιλιών από τη βιομηχανία των ρυπαντών.

Όπως σημειώνει ο Άντιλσον Βιέιρα από το Amazonian Work Group: «Ο χώρος που έπρεπε να αφορά την επιστήμη και τους ανθρώπους έχει μετατραπεί σε επιχειρηματικό φόρουμ για τον άνθρακα. Ενώ οι κοινότητες παλεύουν για την επιβίωση, οι εταιρείες που ευθύνονται για την κρίση αγοράζουν επιρροή για να διατηρήσουν τα κέρδη τους».

COP30 στον Αμαζόνιο: Η ειρωνεία της πραγματικότητας

Η φετινή COP30 διεξάγεται στο Μπελέμ, στην καρδιά του Αμαζονίου, ενός οικοσυστήματος που καταστρέφεται από την ίδια τη δραστηριότητα των εταιρειών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Η επιλογή της τοποθεσίας θεωρείται συμβολική αλλά και ειρωνική, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει καταστροφικές πυρκαγιές, αποψιλώσεις και εξορύξεις που συνδέονται άμεσα με τα ορυκτά καύσιμα.

ΟΗΕ: Προχωράμε προς μεγαλύτερη διαφάνεια

Σε απάντηση των επικρίσεων, εκπρόσωπος της UNFCCC δήλωσε ότι έχουν γίνει «σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της διαφάνειας» και πως οι εθνικές κυβερνήσεις διατηρούν τον τελικό λόγο για το ποιοι συμμετέχουν στις αντιπροσωπείες τους.

Ωστόσο, οργανώσεις προειδοποιούν ότι χωρίς σαφείς κανόνες για την απομάκρυνση των ρυπαντών από τις διαπραγματεύσεις, ο στόχος του 1,5°C κινδυνεύει να μετατραπεί σε άδεια υπόσχεση.

Ολοένα και περισσότερες φωνές ζητούν αποκλεισμό των εταιρειών ορυκτών καυσίμων από τις διαπραγματεύσεις.

«Δεν μπορούμε να λύσουμε την κρίση με τη βοήθεια εκείνων που την προκάλεσαν», δηλώνει χαρακτηριστικά η Τάνια Μεντόζα από την περιβαλλοντική οργάνωση Fridays for Future Brazil.