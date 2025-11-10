Ενίσχυση των πολιτικών κατά του λαθρεμπορίου καπνικών - Μια αναγκαιότητα με πολλαπλές διαστάσεις

Το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων παραμένει ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα φοροδιαφυγής και δημόσιας υγείας στην Ελλάδα και παρά τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για ενίσχυση των πολιτικών και μηχανισμών καταπολέμησης είναι επιτακτική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας Έκθεσης της KPMG, το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων μειώθηκε το 2024 στο 17% της συνολικής κατανάλωσης, έναντι 24% το 2023.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που, ωστόσο, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, ειδικά όταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το φαινόμενο ακολουθεί ανοδική πορεία. Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση παράνομου εμπορίου σε όλη την Ε.Ε., ενώ στη Γαλλία διπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η μείωση του λαθρεμπορίου αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, την αποτελεσματική δράση των διωκτικών Aρχών, τη σταθερότητα της φορολογίας, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Ο νέος τελωνειακός κώδικας, η ψηφιοποίηση των ελέγχων και η διασύνδεση των μηχανισμών επιτήρησης αποτελούν βήματα που ενισχύουν το θεσμικό πλαίσιο και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διαρκή αποτελέσματα. Και βέβαια οι επιτυχίες της Αστυνομίας.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί μια πιο ολιστική προσέγγιση. Το παράνομο εμπόριο δεν αφορά μόνο την απώλεια φορολογικών εσόδων, αλλά συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τη χρηματοδότηση εγκληματικών δικτύων.

Σύμφωνα με το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι αναλύσεις των παράνομων προϊόντων φανερώνουν επικίνδυνες ουσίες, όπως μούχλα και πλαστικά, γεγονός που καθιστά την καταπολέμηση του φαινομένου ζήτημα προστασίας των πολιτών και όχι απλώς φορολογικής συμμόρφωσης.

Η συνέχιση της προσπάθειας προϋποθέτει επενδύσεις στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση των ελεγκτικών μηχανισμών και σε ενημερωτικές εκστρατείες που θα αποτρέπουν τη ζήτηση παράνομων προϊόντων. Παράλληλα, η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας είναι κρίσιμη, καθώς το λαθρεμπόριο είναι διασυνοριακό και απαιτεί ανταλλαγή πληροφοριών και κοινές επιχειρησιακές δράσεις.

Η εμπειρία της τελευταίας διετίας δείχνει ότι συντονισμένες πολιτικές μπορούν να αποδώσουν απτά αποτελέσματα. Η διατήρηση και επέκταση αυτής της στρατηγικής είναι αναγκαία για να προστατευθούν τα δημόσια έσοδα, να στηριχθεί η νόμιμη επιχειρηματικότητα και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο μιας σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που βάζει την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις στις Βρυξέλλες, ξεκίνησε η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Φορολογικής Οδηγίας προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

Αν εφαρμοστούν οι υψηλοί φόροι που προτείνει η Κομισιόν, το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα θα φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ χαμένα κρατικά έσοδα και τότε θα γίνουμε σαν τη Γαλλία και την Ολλανδία όπου είναι τα μαύρα πρόβατα της Ε.Ε. όσον αφορά την εκρηκτική αύξηση του λαθρεμπορίου λόγω της κακής φορολογικής πολιτικής.

Είναι επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, τις νόμιμες επιχειρήσεις και την εθνική μας οικονομία.